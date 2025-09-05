https://ria.ru/20250905/khod-2040070007.html

На крестном ходе 7 сентября ожидают около 20 тысяч человек, сообщили в РПЦ

На крестном ходе 7 сентября ожидают около 20 тысяч человек, сообщили в РПЦ - РИА Новости, 05.09.2025

На крестном ходе 7 сентября ожидают около 20 тысяч человек, сообщили в РПЦ

Организаторы ожидают, что в общемосковском крестном ходе, который 7 сентября возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, могут принять участие около 20... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:50:00+03:00

2025-09-05T17:50:00+03:00

2025-09-05T17:52:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036813546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5f31bceb17f4a0630ed6913731422354.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Организаторы ожидают, что в общемосковском крестном ходе, который 7 сентября возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, могут принять участие около 20 тысяч человек, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Как ранее сообщали в РПЦ, общемосковский крестный ход состоится в столице 7 сентября, в день празднования Собора Московских святых. Он пройдет от храма Христа Спасителя в том числе по Пречистенской набережной - до Новодевичьего монастыря. Общая длинна маршрута – около 6 километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит молитвенное шествие после литургии в храме Христа Спасителя, которая начинается в 10 утра. Сбор участников - у храма, на улице Волхонка, вход со стороны Боровицкой площади. "Мы ожидаем около 20 тысяч участников. Это (молитвенное шествие 7 сентября – ред.) – возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, которая имела место до революции. Оно приурочено ко дню празднования Собора Московских святых, то есть всех святых, просиявших в Москве и Подмосковье, которое совершается в первое воскресенье сентября", - сказал архиепископ Савва. Ранее владыка Савва призвал верующих 7 сентября отложить поездки на дачу и собраться на крестный ход, чтобы "явить величие единой православной Москвы". Как уточнял архиерей, участие в крестном ходе будет свободным – без регистрации и списков. Вместе с тем, он призвал не брать с собой "большую технику", колющие и режущие предметы, а также напитки - чтобы благополучно пройти досмотр. По его словам, организаторы будут раздавать воду на месте сбора и во время следования по маршруту. Также епископ добавил, что часть крестоходцев может быть направлена с Волхонки на Пречистенскую набережную для ожидания начала крестного хода, если Волхонка переполнится, подчеркнув, что "в самом крестном ходе примут участие все, кто придут". Как сказано на сайте Паломнического центра Московского патриархата, традиция крестного хода от Кремля до Новодевичьего монастыря – древняя и значимая для москвичей, не прерывалась на протяжении почти четырех столетий (до революции 1917 года), а в допетровское время процессию возглавляли российские государи и патриархи. "Смоленский ход" назван в честь Смоленской иконы Божией Матери, его проводили 28 июля (10 августа по новому стилю). Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году, тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери – это и положило начало традиции ежегодного празднования. Новодевичий монастырь был основали годом ранее, в 1524 году, как сказано на сайте обители — в память о возвращении Смоленска из-под власти Литовского княжества (1514), обитель и ее главный храм посвятили главной святыне Смоленска — иконе Пречистой Богородицы "Одигитрии". Икона Одигитрия (Смоленская) попала на Русь из Византии в XI веке. Как сказано на сайте Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора, Владимир Мономах перенес икону Одигитрии из Чернигова в Смоленск и поставил ее в историческом соборном храме Успения Богоматери, заложенном им же 3 мая 1101 года - с этого времени икона Одигитрии стала называться Смоленской. В начале XV века икона была перенесена из Смоленска в Москву. В 1456 году князь Василий Темный по просьбе смоленского епископа вернул святую икону в Смоленск: 18 января ее торжественно, с крестным ходом, проводили из Москвы. В Москве же осталась копия (список) иконы. Во время Отечественной войны 1812 года оригинальную икону перенесли из Смоленска в Москву, потом в Ярославль и после вернули в Смоленск. Судьба хранившейся в Смоленске оригинальной иконы неизвестна после оккупации города гитлеровскими войсками в 1941-43 годах. Чудотворная Смоленская икона Богородицы исторически считается защитницей западных рубежей России. День Смоленской иконы приходится на 10 августа (28 июля по старому стилю) – в память об освобождении Смоленска из-под власти Литвы в XVI веке. С иконой связывают также спасение города в 1239 году от войск Батыя. Перед Смоленской иконой Божией Матери молились во время войны в 1812 году.

https://ria.ru/20250904/hod-2039779966.html

https://ria.ru/20250904/rossija-2039730756.html

https://ria.ru/20250904/svyaschenniki-2039694502.html

https://ria.ru/20250903/rpts-2039501763.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия