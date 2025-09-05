Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области

https://ria.ru/20250905/kherson-2039916601.html

ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Два мирных жителя населенного пункта Мирное и один житель Каховки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левобережью региона 111 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Мирном получили ранения двое мирных жителей и в Каховке - один мирный житель. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 14 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. 19 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. В сумме за сутки было зафиксировано 111 ударов ВСУ по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Мирное, Голая Пристань, Райское, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка и Алешки.

