Рейтинг@Mail.ru
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/kherson-2039916601.html
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2025
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области
Два мирных жителя населенного пункта Мирное и один житель Каховки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, всего за сутки... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:52:00+03:00
2025-09-05T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
мирный
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Два мирных жителя населенного пункта Мирное и один житель Каховки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левобережью региона 111 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Мирном получили ранения двое мирных жителей и в Каховке - один мирный житель. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 14 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. 19 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. В сумме за сутки было зафиксировано 111 ударов ВСУ по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Мирное, Голая Пристань, Райское, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка и Алешки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каховка
мирный
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каховка, мирный, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Мирный, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 111 ударов по Херсонской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 5 сен - РИА Новости. Два мирных жителя населенного пункта Мирное и один житель Каховки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левобережью региона 111 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в Мирном получили ранения двое мирных жителей и в Каховке - один мирный житель. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 14 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. 19 ударов по области украинская армия нанесла с помощью БПЛА. В сумме за сутки было зафиксировано 111 ударов ВСУ по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Мирное, Голая Пристань, Райское, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка и Алешки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаМирныйХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала