Российские военные уничтожили шесть катеров ВСУ в Черном море

Российские военные уничтожили шесть катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 05.09.2025

Российские военные уничтожили шесть катеров ВСУ в Черном море

Шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в северо-западной части Черного моря, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:26:00+03:00

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в северо-западной части Черного моря, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Сегодня в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

черное море

2025

