Российские военные уничтожили шесть катеров ВСУ в Черном море
Российские военные уничтожили шесть катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 05.09.2025
Российские военные уничтожили шесть катеров ВСУ в Черном море
Шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в северо-западной части Черного моря, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в северо-западной части Черного моря, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Сегодня в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
