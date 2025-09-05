https://ria.ru/20250905/kartel-2039995951.html

ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергооборудования в ДФО

ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергооборудования в ДФО - РИА Новости, 05.09.2025

ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергооборудования в ДФО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих более чем на 3 миллиарда... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих более чем на 3 миллиарда рублей на территории Дальнего Востока, сообщило ведомство. "Четыре компании подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Дальневосточного федерального округа. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Энергетический Альянс Сибири", ООО "ЭН1", ООО НПО "ЭЛРУ" и ООО "НПО "Арматуростроитель", - говорится в сообщении. ФАС пояснила, что эти компании подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку энергетического оборудования и комплектующих. "Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен договоров составляет 3 094 297 819 рублей", - указали в ФАС. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.

