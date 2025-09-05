https://ria.ru/20250905/kartel-2039995951.html
ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергооборудования в ДФО
ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергооборудования в ДФО - РИА Новости, 05.09.2025
ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергооборудования в ДФО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих более чем на 3 миллиарда... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:05:00+03:00
2025-09-05T14:05:00+03:00
2025-09-05T14:05:00+03:00
происшествия
россия
дальний восток
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f182ed30775a4aeba5321c0127e4d6ad.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих более чем на 3 миллиарда рублей на территории Дальнего Востока, сообщило ведомство. "Четыре компании подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Дальневосточного федерального округа. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Энергетический Альянс Сибири", ООО "ЭН1", ООО НПО "ЭЛРУ" и ООО "НПО "Арматуростроитель", - говорится в сообщении. ФАС пояснила, что эти компании подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку энергетического оборудования и комплектующих. "Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен договоров составляет 3 094 297 819 рублей", - указали в ФАС. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.
https://ria.ru/20250819/fas-2036289962.html
https://ria.ru/20250630/doroga-2026233915.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4d5d85170bf8af402eb3f69dd511c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дальний восток, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Дальний Восток, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергооборудования в ДФО
ФАС выявила картель в сфере закупок энергооборудования в ДФО на 3 млрд руб
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих более чем на 3 миллиарда рублей на территории Дальнего Востока, сообщило ведомство.
"Четыре компании подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Дальневосточного федерального округа. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Энергетический Альянс Сибири", ООО "ЭН1", ООО НПО "ЭЛРУ" и ООО "НПО "Арматуростроитель", - говорится в сообщении.
ФАС
пояснила, что эти компании подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку энергетического оборудования и комплектующих.
"Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен договоров составляет 3 094 297 819 рублей", - указали в ФАС.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.