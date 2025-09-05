https://ria.ru/20250905/kandidat-2040069252.html

Французы назвали наиболее предпочтительного кандидата на пост премьера

Французы назвали наиболее предпочтительного кандидата на пост премьера - РИА Новости, 05.09.2025

Французы назвали наиболее предпочтительного кандидата на пост премьера

Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла является наиболее предпочтительным потенциальным кандидатом на пост премьер-министра... РИА Новости, 05.09.2025

ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла является наиболее предпочтительным потенциальным кандидатом на пост премьер-министра страны, следует из результатов опроса социологической службы Odoxa-Backbone Consulting. Ле Пен возглавляет парламентскую фракцию "Нацобъединения", а до 2021 года она занимала пост лидера партии. Затем она решила сосредоточить свои усилия на президентской кампании 2022 года, и её сменил Барделла. По данным компании, более трети французов (36%) считают, что Барделла хорошо бы справился с ролью главы правительства. Это наибольший показатель одобрения среди политиков, фигурирующих в опросе. Популярностью также пользуются и политики других правых партий: нынешний глава МВД Брюно Ретайо (33%) и министр юстиции Жеральд Дарманен (29%). Левые политики получили гораздо меньшую поддержку. Самый высокий рейтинг одобрения среди них у бывшего премьер-министра страны Бернара Казнёва (2016-2017) - 24%. Кроме того, 64% опрошенных выступили за отставку президента страны Эммануэля Макрона. В конце августа французский лидер вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок полномочий Макрона истекает в 2027 году. Опрос проводился онлайн с 3 по 4 сентября 2025 года среди 1005 совершеннолетних граждан Франции. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 пункта. Опрос был проведён на фоне политического кризиса во Франции в преддверии голосования о доверии правительству нынешнего премьера Франсуа Байру. Ранее Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.

