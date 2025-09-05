Канада больше не считает США надежным торговым партнером, заявил Карни

Рейтинг@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что из-за американских пошлин и смены торговой политики США Оттава больше не может рассчитывать на Вашингтон как на прежде надёжного партнёра в сфере торговли. Выступая в Миссиссаге, где правительство готовит пакет помощи для металлургов и производителей канолы, Карни назвал происходящее в мировой торговле "разломом, а не переходом". По его словам, пошлины США, достигшие максимальных уровней со времён Великой депрессии 1930-х годов, применяются к большинству стран и практически всем категориям товаров. "Теперь, чтобы получить доступ к крупнейшей экономике мира, странам приходится буквально покупать его — через инвестиции и односторонние изменения своей торговой политики. Это происходит на фоне глобальных потрясений, геополитических сдвигов, технологической революции и необходимости перехода к "зелёной" экономике", — отметил премьер, чье выступление транслировали канадские телеканалы. Он подчеркнул, что последствия этих шагов уже ощутимы: рабочие теряют работу, рушатся цепочки поставок, сформированные десятилетиями, компании вынуждены менять источники сырья, а неопределённость сдерживает инвестиции и тормозит экономический рост. "Мы видим это уже сегодня — в отчёте по занятости в Канаде за утро, где фиксируется рост безработицы в разных регионах и секторах", — сказал Карни. При этом премьер напомнил, что формально Канада имеет лучшие условия торговли с США, чем любой другой партнёр: "Сегодня 85% нашей торговли с Америкой не облагается пошлинами, и у нас самый низкий тарифный уровень в мире". Однако, добавил он, реальность изменилась: "Мы ясно понимаем, что в новых условиях Канада больше не может полагаться на США так, как делала это прежде".
