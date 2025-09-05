Рейтинг@Mail.ru
00:25 05.09.2025
На Камчатке зафиксировали десять афтершоков
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, два землетрясения ощущались в населенных пунктах, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло 14 подземных толчков магнитудой до 5,8, три из них ощутили в городах и поселках Камчатки. "За сутки произошли 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - сообщили в главке. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
камчатка
россия
камчатский край
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 5,0 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, два землетрясения ощущались в населенных пунктах, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее на полуострове произошло 14 подземных толчков магнитудой до 5,8, три из них ощутили в городах и поселках Камчатки.
"За сутки произошли 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - сообщили в главке.
На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в МЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
КамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
