https://ria.ru/20250905/kaluga-2039820543.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 05.09.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:16:00+03:00
2025-09-05T06:16:00+03:00
2025-09-05T06:18:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1dfa077210062d8f9287ac43c9c0dcd.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Калуги."Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250904/dron-2039643535.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_022e522988df7a4ec98ffc8f49268515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов