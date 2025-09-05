Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 05.09.2025
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО.
специальная военная операция на украине
россия
грозный
рамзан кадыров
магомед даудов
ГРОЗНЫЙ, 5 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО. "Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела в зону проведения специальной военной операции. Самолёт отправился накануне из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал глава Чечни в Telegram-канале. Он сообщил, что добровольцев в "добрый путь" проводил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, который пожелал бойцам скорейшей победы и возвращения домой в добром здравии. "По прибытии в зону боевых действий они вступят в ряды легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. Отмечу, что для ряда бойцов это уже не первая командировка", — добавил Кадыров.
россия, грозный, рамзан кадыров, магомед даудов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 5 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО.
"Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела в зону проведения специальной военной операции. Самолёт отправился накануне из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал глава Чечни в Telegram-канале.
Он сообщил, что добровольцев в "добрый путь" проводил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, который пожелал бойцам скорейшей победы и возвращения домой в добром здравии.
"По прибытии в зону боевых действий они вступят в ряды легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. Отмечу, что для ряда бойцов это уже не первая командировка", — добавил Кадыров.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГрозныйРамзан КадыровМагомед Даудов
 
 
