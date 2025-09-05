https://ria.ru/20250905/kadyrov-2040067775.html

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО. РИА Новости, 05.09.2025

ГРОЗНЫЙ, 5 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО. "Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела в зону проведения специальной военной операции. Самолёт отправился накануне из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал глава Чечни в Telegram-канале. Он сообщил, что добровольцев в "добрый путь" проводил председатель правительства Чечни Магомед Даудов, который пожелал бойцам скорейшей победы и возвращения домой в добром здравии. "По прибытии в зону боевых действий они вступят в ряды легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ. Отмечу, что для ряда бойцов это уже не первая командировка", — добавил Кадыров.

