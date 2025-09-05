https://ria.ru/20250905/japonija-2039936876.html
В правительстве Японии заявили о нежелании отправлять войска на Украину
ТОКИО, 5 сен - РИА Новости. Япония не входит в число 26 стран, обязавшихся разместить на Украине силы сдерживания после возможного прекращения огня, и не рассматривает отправку сил самообороны, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины. Журналисты спросили Хаяси, дала ли подобное обязательство Япония. "Япония не входит в число 26 стран, и нет никаких фактов о том, что правительство рассматривает возможность отправки служащих сил самообороны", - отметил он. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
