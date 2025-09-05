Рейтинг@Mail.ru
18:33 05.09.2025 (обновлено: 19:24 05.09.2025)
Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа
Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
тель-авив
египет
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен — РИА Новости. Израиль намерен достичь цели войны в секторе Газа, немедленное прекращение боевых действий возможно только при выполнении пяти условий, заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Премьер-министр вновь заявляет, что война может быть прекращена немедленно при соблюдении условий Израиля: освобождение всех заложников — как живых, так и павших; разоружение ХАМАС; демилитаризация сектора Газа; израильский контроль безопасности в секторе; создание альтернативного гражданского правительства, которое не будет представлять угрозы Израилю", — отметили там. Это заявление последовало после публикации палестинским движением ХАМАС видео с израильским заложником Гаем Гильбоа Далалем на 700-й день с момента похищения."Никакое жестокое пропагандистское видео не ослабит нашу решимость и не отвлечет нас от достижения этих целей", — добавили в офисе Нетаньяху. По официальным данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживаются 48 заложников, из них живыми числятся менее половины. Операция "Колесницы Гидеона — 2"Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов. В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, тель-авив, египет
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Тель-Авив, Египет
© Фото : Benjamin Netanyahu/XПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен — РИА Новости. Израиль намерен достичь цели войны в секторе Газа, немедленное прекращение боевых действий возможно только при выполнении пяти условий, заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Премьер-министр вновь заявляет, что война может быть прекращена немедленно при соблюдении условий Израиля: освобождение всех заложников — как живых, так и павших; разоружение ХАМАС; демилитаризация сектора Газа; израильский контроль безопасности в секторе; создание альтернативного гражданского правительства, которое не будет представлять угрозы Израилю", — отметили там.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Это заявление последовало после публикации палестинским движением ХАМАС видео с израильским заложником Гаем Гильбоа Далалем на 700-й день с момента похищения.
"Никакое жестокое пропагандистское видео не ослабит нашу решимость и не отвлечет нас от достижения этих целей", — добавили в офисе Нетаньяху.
По официальным данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживаются 48 заложников, из них живыми числятся менее половины.

Операция "Колесницы Гидеона — 2"

Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Разрушенные здания в Газе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Израиль сообщил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС
31 августа, 16:09
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Глава МИД Израиля заявил, что государство Палестина не будет существовать
28 августа, 06:11
 
