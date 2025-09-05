Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа
Канцелярия Нетаньяху назвала пять условий прекращения огня в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен — РИА Новости. Израиль намерен достичь цели войны в секторе Газа, немедленное прекращение боевых действий возможно только при выполнении пяти условий, заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Премьер-министр вновь заявляет, что война может быть прекращена немедленно при соблюдении условий Израиля: освобождение всех заложников — как живых, так и павших; разоружение ХАМАС; демилитаризация сектора Газа; израильский контроль безопасности в секторе; создание альтернативного гражданского правительства, которое не будет представлять угрозы Израилю", — отметили там.
Это заявление последовало после публикации палестинским движением ХАМАС видео с израильским заложником Гаем Гильбоа Далалем на 700-й день с момента похищения.
"Никакое жестокое пропагандистское видео не ослабит нашу решимость и не отвлечет нас от достижения этих целей", — добавили в офисе Нетаньяху.
По официальным данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживаются 48 заложников, из них живыми числятся менее половины.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.