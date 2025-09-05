https://ria.ru/20250905/izrail-2040076368.html

Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа

Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа - РИА Новости, 05.09.2025

Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа

Израиль намерен достичь цели войны в секторе Газа, немедленное прекращение боевых действий возможно только при выполнении пяти условий, заявили в канцелярии... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T18:33:00+03:00

2025-09-05T18:33:00+03:00

2025-09-05T19:24:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

тель-авив

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918008613_0:99:1600:999_1920x0_80_0_0_cf73fea785aabce0925c4d70d86cc200.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен — РИА Новости. Израиль намерен достичь цели войны в секторе Газа, немедленное прекращение боевых действий возможно только при выполнении пяти условий, заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Премьер-министр вновь заявляет, что война может быть прекращена немедленно при соблюдении условий Израиля: освобождение всех заложников — как живых, так и павших; разоружение ХАМАС; демилитаризация сектора Газа; израильский контроль безопасности в секторе; создание альтернативного гражданского правительства, которое не будет представлять угрозы Израилю", — отметили там. Это заявление последовало после публикации палестинским движением ХАМАС видео с израильским заложником Гаем Гильбоа Далалем на 700-й день с момента похищения."Никакое жестокое пропагандистское видео не ослабит нашу решимость и не отвлечет нас от достижения этих целей", — добавили в офисе Нетаньяху. По официальным данным израильских властей, в Газе до сих пор удерживаются 48 заложников, из них живыми числятся менее половины. Операция "Колесницы Гидеона — 2"Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов. В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.

https://ria.ru/20250905/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250831/khamas-2038670962.html

https://ria.ru/20250828/palestina-2037997932.html

израиль

тель-авив

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары по жилым домам в городе Газа Израиль начал наносить удары по жилым домам в городе Газа, полностью разрушено одно многоэтажное здание, заявил РИА Новости представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль 2025-09-05T18:33 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, тель-авив, египет