Израильская армия нанесла удары по жилым домам в Газе
Израильская армия нанесла удары по жилым домам в Газе - РИА Новости, 05.09.2025
Израильская армия нанесла удары по жилым домам в Газе
Израиль начал наносить удары по жилым домам в городе Газа, полностью разрушено одно многоэтажное здание, заявил РИА Новости представитель местной гражданской... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:18:00+03:00
2025-09-05T14:18:00+03:00
2025-09-05T14:45:00+03:00
ГАЗА, 5 сен - РИА Новости. Израиль начал наносить удары по жилым домам в городе Газа, полностью разрушено одно многоэтажное здание, заявил РИА Новости представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль."Израильская армия сегодня (нанесла удар - ред.) по многоэтажному зданию "Муштаха" в западном районе города Газа (административный центр сектора - ред.), здание полностью разрушено", - сказал он.По словам собеседника агентства, это означает начало операции по уничтожению многоэтажных жилых зданий в городе Газа, в которых проживают десятки тысяч палестинцев. В результате "они останутся без крыши над головой".
