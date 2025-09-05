https://ria.ru/20250905/izrail-2040002809.html

Израильская армия нанесла удары по жилым домам в Газе

Израильская армия нанесла удары по жилым домам в Газе - РИА Новости, 05.09.2025

Израильская армия нанесла удары по жилым домам в Газе

Израиль начал наносить удары по жилым домам в городе Газа, полностью разрушено одно многоэтажное здание, заявил РИА Новости представитель местной гражданской... РИА Новости, 05.09.2025

ГАЗА, 5 сен - РИА Новости. Израиль начал наносить удары по жилым домам в городе Газа, полностью разрушено одно многоэтажное здание, заявил РИА Новости представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль."Израильская армия сегодня (нанесла удар - ред.) по многоэтажному зданию "Муштаха" в западном районе города Газа (административный центр сектора - ред.), здание полностью разрушено", - сказал он.По словам собеседника агентства, это означает начало операции по уничтожению многоэтажных жилых зданий в городе Газа, в которых проживают десятки тысяч палестинцев. В результате "они останутся без крыши над головой".

Удары по жилым домам в городе Газа Израиль начал наносить удары по жилым домам в городе Газа, полностью разрушено одно многоэтажное здание, заявил РИА Новости представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль 2025-09-05T14:18 true PT0M34S

