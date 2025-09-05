https://ria.ru/20250905/izmena-2039937768.html

ФСБ показала видео задержания россиянина, подозреваемого в госизмене

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовало видео задержания в Воронеже гражданина России, подозреваемого в госизмене. Ранее в спецслужбе сообщили, что в Воронеже задержан фигурант по делу о госизмене, совершавший переводы в криптовалюте на счета боевиков ГУР Украины. На кадрах показан момент задержания подозреваемого сотрудниками ФСБ во дворе одного из домов города.

