ФСБ показала видео задержания россиянина, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 05.09.2025
11:35 05.09.2025
ФСБ показала видео задержания россиянина, подозреваемого в госизмене
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовало видео задержания в Воронеже гражданина России, подозреваемого в госизмене. Ранее в спецслужбе сообщили, что в Воронеже задержан фигурант по делу о госизмене, совершавший переводы в криптовалюте на счета боевиков ГУР Украины. На кадрах показан момент задержания подозреваемого сотрудниками ФСБ во дворе одного из домов города.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовало видео задержания в Воронеже гражданина России, подозреваемого в госизмене.
Ранее в спецслужбе сообщили, что в Воронеже задержан фигурант по делу о госизмене, совершавший переводы в криптовалюте на счета боевиков ГУР Украины.
На кадрах показан момент задержания подозреваемого сотрудниками ФСБ во дворе одного из домов города.
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе
27 августа, 10:23
