https://ria.ru/20250905/izmena-2039937768.html
ФСБ показала видео задержания россиянина, подозреваемого в госизмене
ФСБ показала видео задержания россиянина, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 05.09.2025
ФСБ показала видео задержания россиянина, подозреваемого в госизмене
ФСБ опубликовало видео задержания в Воронеже гражданина России, подозреваемого в госизмене. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T11:35:00+03:00
2025-09-05T11:35:00+03:00
2025-09-05T11:35:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039936038_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20373f2b4e3a40cc631153e18e721521.png
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ФСБ опубликовало видео задержания в Воронеже гражданина России, подозреваемого в госизмене. Ранее в спецслужбе сообщили, что в Воронеже задержан фигурант по делу о госизмене, совершавший переводы в криптовалюте на счета боевиков ГУР Украины. На кадрах показан момент задержания подозреваемого сотрудниками ФСБ во дворе одного из домов города.
https://ria.ru/20250827/zaderzhanie-2037796872.html
воронеж
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039936038_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1459dfe7de31ac84e86bfb29e347e63e.png
Задержание в Воронеже гражданина РФ, подозреваемого в госизмене
ФСБ показала видео задержания в Воронеже гражданина РФ, подозреваемого в госизмене
2025-09-05T11:35
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Воронеж, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео задержания россиянина, подозреваемого в госизмене
ФСБ показала кадры задержания в Воронеже россиянина, подозреваемого в госизмене