Историк рассказал, почему Япония напала на Россию в начале XX века
© Фото : Public domain Русские миноносцы в гавани Порт-Артура. 1904 год
© Фото : Public domain
Русские миноносцы в гавани Порт-Артура. 1904 год . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Милитаристская Япония первая напала на Российскую империю в начале XX века, тем самым сделав из России жертву своей агрессии, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Что бы там сегодня ни говорили об империалистических войнах начала 20 века, факт остается фактом, именно Япония развернула войну против России. Причем до этого Япония готовилась к войне с Россией, перевооружала свою армию и флот за счет в том числе английской помощи, которая (Англия – ред.) была заинтересована в ослаблении России", — подчеркнул Мягков.
То есть это была агрессия молодого хищника, Японии, которая только недавно вступила на путь империалистического развития, она активно модернизировала свою армию и флот, чтобы вести агрессию в Азии, добавил Мягков.
По словам главы РВИО, благодаря тонкой политике председателя российского комитета министров Сергея Витте на переговорах Россия смогла доказать, что именно она является жертвой японской агрессии.
"Сергей Юльевич Витте был назначен царем как глава нашей делегации на переговорах. Надо отдать ему должное, значение мягкой силы и информационной составляющей переговоров он понимал еще тогда. Он довольно активно пропагандировал, в хорошем смысле этого слова, русскую позицию, то, что мы являемся жертвами японской агрессии, то, что именно Япония напала, потому что в Соединенных Штатах Америки вообще не понимали тогда, кто на кого напал. Через США эта информация доходила и до других стран", — отметил Мягков.
