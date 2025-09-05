https://ria.ru/20250905/ipoteka-2039856364.html

Путин оценил результативность дальневосточной ипотеки

Путин оценил результативность дальневосточной ипотеки - РИА Новости, 05.09.2025

Путин оценил результативность дальневосточной ипотеки

Программа дальневосточной ипотеки поддержала спрос на жилье в регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Программа дальневосточной ипотеки поддержала спрос на жилье в регионе, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Если в 2015 году в регионе было введено 2,9 миллиона квадратных метров жилья, то в прошлом году - уже 4,7 миллиона. Здесь сыграл свою роль механизм дальневосточного квартала с льготами для застройщиков. И, конечно, программа дальневосточной и арктической ипотеки с низкой ставкой в 2%", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

