Путин оценил результативность дальневосточной ипотеки
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Программа дальневосточной ипотеки поддержала спрос на жилье в регионе, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Если в 2015 году в регионе было введено 2,9 миллиона квадратных метров жилья, то в прошлом году - уже 4,7 миллиона. Здесь сыграл свою роль механизм дальневосточного квартала с льготами для застройщиков. И, конечно, программа дальневосточной и арктической ипотеки с низкой ставкой в 2%", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
