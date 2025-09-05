https://ria.ru/20250905/interros-2040038517.html

"Интеррос" представил интерактивный стенд на ВЭФ-2025

2025-09-05T16:08:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040037585_0:213:2944:1868_1920x0_80_0_0_f49ca289e86f4ce444576736f57ae32b.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Компания "Интеррос" представила свой интерактивный стенд на Восточном экономическом форуме-2025, который получил высокую оценку организаторов и посетителей, сообщает пресс-служба "Росконгресса". В центре экспозиции - круглый двухметровый экран с анимированной инфографикой, представляющей экосистему "Интерроса" и синергию между активами. По периметру стенда - вертикальные экраны с мини-роликами об активах экосистемы. Интерактивная часть экспозиции дает посетителю возможность "управлять" дроном и увидеть, как он используется для мониторинга пожаров, пробок, нефтегазовых объектов. Здесь же манекены с нейродатчиками и экраном демонстрируют возможности цифрового зрения. На специальном столе, установленном на стенде, художник рисует песком образы будущих "Парка "Три вулкана" и Делового центра - крупнейших проектов "Интерроса" на Дальнем Востоке. Посетители площадки "Территории инноваций" могут поучаствовать в создании элементов песочной анимации, а также попробовать редкий мед из нектара реликтового дерева калопанакса, аллея которого появится у Делового центра на острове Русский. Как отметили в пресс-службе компании, "Интеррос", который изначально развивался в логике и архитектуре экосистемы, за 35-летнюю историю реализовал более 30 масштабных проектов во всех отраслях отечественной экономики: от металлургии и туризма до науки и финтеха. На сентябрь 2025 года в экосистему "Интерроса" входят несколько десятков компаний и проектов: в сферах металлургии и горнодобывающей промышленности ("Норникель", ГРК "Быстринское"), финтеха ("Т-Технологии", "Яндекс", банк "Точка"), девелопмента и туризма (курорты "Роза Хутор" и "Турьев Хутор" (Сочи), строящийся общественно-деловой центр "Петровская сопка" на острове Русский, парк "Три Вулкана" на Камчатке), ИТ-проектах ("Рексофт"), венчурных инвестициях (фонд "Восход"), Центральный университет, Российский международный олимпийский университет и другие. "Главная цель экосистемы - поиск новых точек синергии между компаниями и проектами, в которые проинвестировал "Интеррос", их компетенциями, технологиями. Экосистема позволяет создавать новые связи между компаниями, усиливая их, искать новые точки соприкосновения и среди бизнесов экосистемы. Другими словами, экосистема позволяет участникам обмениваться ресурсами, знаниями и опытом. Это способствует инновациям, устойчивому развитию и существенно сокращает время для разработки новых продуктов", - подчеркнули в пресс-службе "Интерроса". В качестве примера там привели взаимодействие между Т-Банком и банком "Точка" - цифровым кредитным учреждением без физических офисов, специализирующимся на дистанционном обслуживании малого бизнеса. "Т-Банк предоставляет кредиты клиентам "Точки" через кредитную платформу "Точка". "Точка" могла бы делать это сама, но благодаря партнерству обеим компаниям получается экономить время и предоставить клиентам нужные им продукты", - пояснили в компании. Также в рамках синергий внутри экосистемы "Норникель" и "Рексофт" создали первую отечественную систему оптимизации управления флотацией с применением видеоаналитики и ИИ, а также внедрили систему оптимизации процессов конвертирования медных штейнов (сплавов сульфидов, образующихся при плавке медной руды) на основе спектрометрии. В свою очередь онлайн-страховая компания "Лучи" в партнерстве с тем же "Рексофтом" запустила собственную технологическую платформу "Спектр". "Норникель" на платформе "Яндекса" разрабатывает продукты для своего индустриального центра компетенций, а блокчейн-платформа "Атомайз" внедрила ИИ в анализ эмитентов в структуре "Т-Бизнес". Компании экосистемы активно присутствуют на Дальнем Востоке. В июле 2023 года завершился процесс редомициляции компаний "Интерроса" на территорию специального административного района (САР) на острове Русский. Одной из компаний экосистемы, которая прошла процесс редомициляции, стала "Т-Технологии". Совокупный объем вложений "Интерроса" в проекты на Дальнем Востоке составляет более 100 миллиардов рублей. Отличие бизнес-экосистемы "Интерроса" состоит в том, что она не носит централизованного характера, когда компания развивает все сервисы сама, под одним брендом, головной офис контролирует дочерние проекты, а главная цель - удержание и монетизация аудитории. "Экосистема "Интерроса" работает иначе. Это горизонтальная сеть независимых компаний из разных сфер - от металлургии и ИТ до науки и финтеха. Здесь нет единого центра управления: бизнесы взаимодействуют как партнеры, обмениваются технологиями и вместе работают над устойчивым развитием. Благодаря разноплановым активам экосистемы, "Интеррос" ищет и развивает новые возможности, что позволяет компании оставаться конкурентоспособной и адаптироваться к изменениям на рынках", - резюмировали в компании. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

технологии, дальний восток, русский (остров), сочи, интеррос, норильский никель, рексофт, экономика, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф)