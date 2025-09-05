https://ria.ru/20250905/indiya-2039996434.html

Глава МИД Индии представит страну на внеочередном онлайн-саммите БРИКС

Глава МИД Индии представит страну на внеочередном онлайн-саммите БРИКС

в мире

индия

брикс

сша

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

субраманиам джайшанкар

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506084_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_be6809cdbfbddf7ba7b7285dec07935c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар представит страну на онлайн-саммите БРИКС, который Бразилия организует 8 сентября, сообщил официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал."Председательствующая в БРИКС Бразилия объявила о проведении виртуальной встречи. Эта виртуальная встреча состоится 8-го числа. С нашей стороны в ней примет участие министр иностранных дел", - сообщил индийский дипломат на брифинге.Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

индия

сша

бразилия

2025

