Человек должен отвечать за принятые с помощью ИИ решения, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возможности искусственного интеллекта можно использовать при принятии любых решений, в том числе в сфере ответственности Центрального банка, но отвечать за них должен человек, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Я уверен, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности Центрального банка, но принимать решения подобного рода должен конкретный человек. Он и должен отвечать за принимаемые решения", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
