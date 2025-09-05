Рейтинг@Mail.ru
Человек должен отвечать за принятые с помощью ИИ решения, заявил Путин
10:01 05.09.2025 (обновлено: 10:38 05.09.2025)
Человек должен отвечать за принятые с помощью ИИ решения, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возможности искусственного интеллекта можно использовать при принятии любых решений, в том числе в сфере ответственности Центрального банка, но отвечать за них должен человек, заявил президент России Владимир Путин."Я уверен, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности Центрального банка, но принимать решения подобного рода должен конкретный человек. Он и должен отвечать за принимаемые решения", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Возможности искусственного интеллекта можно использовать при принятии любых решений, в том числе в сфере ответственности Центрального банка, но отвечать за них должен человек, заявил президент России Владимир Путин.
"Я уверен, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности Центрального банка, но принимать решения подобного рода должен конкретный человек. Он и должен отвечать за принимаемые решения", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Зампред парламента КНР призвал использовать Дальний Восток для развития ИИ
