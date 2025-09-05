https://ria.ru/20250905/ii-2039843534.html
Путин рассказал, когда состоится форум по ИИ
Форум по искусственному интеллекту состоится ближе к концу 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Форум по искусственному интеллекту состоится ближе к концу 2025 года, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных. Конечно, с учетом требований конфиденциальности и безопасности такого оборота мы об этом все время говорим. Мы обязательно вернемся к этой теме на форуме по искусственному интеллекту, который состоится ближе к концу текущего года. Рассчитываю, что правительство подготовит предложения на этот счет", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
