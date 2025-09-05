Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Anthropic перестанет продавать ИИ-сервисы китайским компаниям
00:52 05.09.2025 (обновлено: 09:39 05.09.2025)
СМИ: Anthropic перестанет продавать ИИ-сервисы китайским компаниям
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic перестанет продавать свои сервисы китайским компаниям, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного соруководителя Anthropic. Бюро по вопросам промышленности и безопасности при минторге США во вторник сообщило, что страна отзывает разрешение на поставки американского оборудования в Китай для ряда крупных производителей полупроводников. "Мы принимаем меры для закрытия лазейки, позволяющей китайским компаниям получать доступ к передовому ИИ", - заявил представитель компании, известной как разработчик ИИ-модели Claude. Отмечается, что Anthropic пытается ограничить возможности Пекина использовать свои технологии в интересах китайских военных и разведывательных служб. По словам другого осведомленного источника, новая политика Anthropic, немедленно вступающая в силу, затронет также такие технологические компании Китая, как ByteDance, Tencent и Alibaba. По словам источника, из-за новой меры компания потеряет "всего несколько миллионов долларов", а ее принятие было необходимым из-за "значительной проблемы", создававшейся доступом китайских компаний к ИИ Anthropic. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
технологии, сша, китай, пекин, дональд трамп
СМИ: Anthropic перестанет продавать ИИ-сервисы китайским компаниям

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic перестанет продавать свои сервисы китайским компаниям, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного соруководителя Anthropic.
Бюро по вопросам промышленности и безопасности при минторге США во вторник сообщило, что страна отзывает разрешение на поставки американского оборудования в Китай для ряда крупных производителей полупроводников.
"Мы принимаем меры для закрытия лазейки, позволяющей китайским компаниям получать доступ к передовому ИИ", - заявил представитель компании, известной как разработчик ИИ-модели Claude.
Отмечается, что Anthropic пытается ограничить возможности Пекина использовать свои технологии в интересах китайских военных и разведывательных служб. По словам другого осведомленного источника, новая политика Anthropic, немедленно вступающая в силу, затронет также такие технологические компании Китая, как ByteDance, Tencent и Alibaba.
По словам источника, из-за новой меры компания потеряет "всего несколько миллионов долларов", а ее принятие было необходимым из-за "значительной проблемы", создававшейся доступом китайских компаний к ИИ Anthropic.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
