СМИ: Anthropic перестанет продавать ИИ-сервисы китайским компаниям
FT: Anthropic перестанет продавать ИИ-сервисы китайским компаниям
© Getty Images / SOPA Images/Omar MarquesЛоготип Anthropic на смартфоне
© Getty Images / SOPA Images/Omar Marques
Логотип Anthropic на смартфоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Одна из ведущих американских компаний-разработчиков моделей искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic перестанет продавать свои сервисы китайским компаниям, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного соруководителя Anthropic.
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ
13 августа, 13:24
"Мы принимаем меры для закрытия лазейки, позволяющей китайским компаниям получать доступ к передовому ИИ", - заявил представитель компании, известной как разработчик ИИ-модели Claude.
Отмечается, что Anthropic пытается ограничить возможности Пекина использовать свои технологии в интересах китайских военных и разведывательных служб. По словам другого осведомленного источника, новая политика Anthropic, немедленно вступающая в силу, затронет также такие технологические компании Китая, как ByteDance, Tencent и Alibaba.
По словам источника, из-за новой меры компания потеряет "всего несколько миллионов долларов", а ее принятие было необходимым из-за "значительной проблемы", создававшейся доступом китайских компаний к ИИ Anthropic.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
Китай хочет ослабить контроль США над чипами HBM, пишут СМИ
10 августа, 08:32