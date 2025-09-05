https://ria.ru/20250905/ideja-2039895184.html

Путин поддержал идею внедрения ИИ в формирование бюджета

2025-09-05T09:52:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее внедрения ИИ для формирования бюджета.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Положительно", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос ведущей о своем отношении к идее внедрения ИИ для формирования бюджета.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

владимир путин