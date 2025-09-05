https://ria.ru/20250905/gubernator-2040020498.html

Губернатор Самарской области Федорищев отверг обвинения в нумерологии

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о значении своей татуировки на руке, опровергнув обвинения со стороны местных Telegram-каналов в увлечении нумерологией. "Это - клятва губернатора Самарской области, которую я давал на вступлении в должность, полный текст. Внутри - старославянский алфавит, это буква "оук". Она означает "истина в Боге", "истина внутри", "истина внутри себя", - сообщил Федорищев в интервью самарскому блогеру Ксении Штефан, которое опубликовано в ее Telegram-канале. Губернатор отметил, что в местных Telegram-каналах его часто обвиняют в нумерологии, но в татуировке нет "магии чисел". Федорищев сообщил, что цифры на тату означают несколько координат. Среди них - координаты родного города Волгодонска (Ростовская область), Академии народного хозяйства при правительстве РФ, которую он окончил, а также координаты здания правительства Тульской области, где Федорищев работал до того, как стал губернатором Самарской области.

