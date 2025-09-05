Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Самарской области Федорищев отверг обвинения в нумерологии
15:08 05.09.2025 (обновлено: 15:23 05.09.2025)
Губернатор Самарской области Федорищев отверг обвинения в нумерологии
самарская область
волгодонск
ростовская область
вячеслав федорищев
академия народного хозяйства
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о значении своей татуировки на руке, опровергнув обвинения со стороны местных Telegram-каналов в увлечении нумерологией. "Это - клятва губернатора Самарской области, которую я давал на вступлении в должность, полный текст. Внутри - старославянский алфавит, это буква "оук". Она означает "истина в Боге", "истина внутри", "истина внутри себя", - сообщил Федорищев в интервью самарскому блогеру Ксении Штефан, которое опубликовано в ее Telegram-канале. Губернатор отметил, что в местных Telegram-каналах его часто обвиняют в нумерологии, но в татуировке нет "магии чисел". Федорищев сообщил, что цифры на тату означают несколько координат. Среди них - координаты родного города Волгодонска (Ростовская область), Академии народного хозяйства при правительстве РФ, которую он окончил, а также координаты здания правительства Тульской области, где Федорищев работал до того, как стал губернатором Самарской области.
самарская область, волгодонск, ростовская область, вячеслав федорищев, академия народного хозяйства
Самарская область, Волгодонск, Ростовская область, Вячеслав Федорищев, Академия народного хозяйства
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о значении своей татуировки на руке, опровергнув обвинения со стороны местных Telegram-каналов в увлечении нумерологией.
"Это - клятва губернатора Самарской области, которую я давал на вступлении в должность, полный текст. Внутри - старославянский алфавит, это буква "оук". Она означает "истина в Боге", "истина внутри", "истина внутри себя", - сообщил Федорищев в интервью самарскому блогеру Ксении Штефан, которое опубликовано в ее Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в местных Telegram-каналах его часто обвиняют в нумерологии, но в татуировке нет "магии чисел". Федорищев сообщил, что цифры на тату означают несколько координат. Среди них - координаты родного города Волгодонска (Ростовская область), Академии народного хозяйства при правительстве РФ, которую он окончил, а также координаты здания правительства Тульской области, где Федорищев работал до того, как стал губернатором Самарской области.
Самарская областьВолгодонскРостовская областьВячеслав ФедорищевАкадемия народного хозяйства
 
 
