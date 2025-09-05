https://ria.ru/20250905/gruppa-2039817462.html

Песков отметил высокий уровень переговорной группы России с Украиной

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень переговорной группы РФ с Украиной, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, и сейчас достаточно высок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Президент говорил в Пекине о том, что при необходимости его (уровень переговорной группы - прим.) можно повысить до политического, но и тот уровень, который есть сейчас, он достаточно высок", - сказал Песков.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

