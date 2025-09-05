https://ria.ru/20250905/gosduma-2040016476.html
В Госдуме призвали Запад вспомнить, чем заканчивались походы на Россию
В Госдуме призвали Запад вспомнить, чем заканчивались походы на Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал западные страны вспомнить, чем закончились истории походов на Россию Наполеона и Гитлера. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. "В военной истории известно, что Наполеон привел в Россию нашествие "двунадесяти языковъ" (двенадцати языков). Гитлер собрал силы полутора десятков стран для агрессии против СССР. Такие агрессивные походы стран Европы закончилось парадом Русской императорской армии в Париже в 1814 году и парадом Советской Армии в Берлине в 1945 году. Перечитайте историю, господа, поможет в жизни и в политике", - сказал Ивлев. По его словам, странам Западной Европы придется считаться с позицией России.
