В Госдуме призвали Запад вспомнить, чем заканчивались походы на Россию
14:52 05.09.2025
В Госдуме призвали Запад вспомнить, чем заканчивались походы на Россию
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал западные страны вспомнить, чем закончились истории...
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал западные страны вспомнить, чем закончились истории походов на Россию Наполеона и Гитлера. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. "В военной истории известно, что Наполеон привел в Россию нашествие "двунадесяти языковъ" (двенадцати языков). Гитлер собрал силы полутора десятков стран для агрессии против СССР. Такие агрессивные походы стран Европы закончилось парадом Русской императорской армии в Париже в 1814 году и парадом Советской Армии в Берлине в 1945 году. Перечитайте историю, господа, поможет в жизни и в политике", - сказал Ивлев. По его словам, странам Западной Европы придется считаться с позицией России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал западные страны вспомнить, чем закончились истории походов на Россию Наполеона и Гитлера.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Россия никому не вставляет палки в колеса, заявил Путин
08:50
"В военной истории известно, что Наполеон привел в Россию нашествие "двунадесяти языковъ" (двенадцати языков). Гитлер собрал силы полутора десятков стран для агрессии против СССР. Такие агрессивные походы стран Европы закончилось парадом Русской императорской армии в Париже в 1814 году и парадом Советской Армии в Берлине в 1945 году. Перечитайте историю, господа, поможет в жизни и в политике", - сказал Ивлев.
По его словам, странам Западной Европы придется считаться с позицией России.
Русские миноносцы в гавани Порт-Артура. 1904 год - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Историк рассказал, почему Япония напала на Россию в начале XX века
00:36
 
