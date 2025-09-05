https://ria.ru/20250905/gosduma-2039820295.html
В ГД заявили, что для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН
В ГД заявили, что для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН - РИА Новости, 05.09.2025
В ГД заявили, что для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН
Для размещения войск на Украине с целью поддержания безопасности и мира, потребуется мандат ООН, все остальное - это интервенция и агрессия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:14:00+03:00
2025-09-05T06:14:00+03:00
2025-09-05T06:14:00+03:00
украина
франция
россия
леонид ивлев
эммануэль макрон
госдума рф
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Для размещения войск на Украине с целью поддержания безопасности и мира, потребуется мандат ООН, все остальное - это интервенция и агрессия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались для обеспечения безопасности после прекращения огня разместить на Украине силы на суше, на море или в воздухе. "Только Совет Безопасности ООН, согласно Уставу, имеет мандат на размещение сил для поддержания безопасности и мира на территории другой страны. Все остальное - это интервенция и агрессия, а также наплевательское отношение на международное право", - сказал Ивлев. По его словам, ввод сил 26 стран на Украину - это фактически присутствие войск НАТО на ее территории для перевооружения ВСУ, против чего всегда выступала и выступает Россия.
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037147105.html
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, россия, леонид ивлев, эммануэль макрон, госдума рф, оон, нато
Украина, Франция, Россия, Леонид Ивлев, Эммануэль Макрон, Госдума РФ, ООН, НАТО
В ГД заявили, что для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН
Депутат Ивлев: для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН