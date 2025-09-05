https://ria.ru/20250905/gosduma-2039820295.html

В ГД заявили, что для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН

В ГД заявили, что для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН

В ГД заявили, что для размещения войск на Украине потребуется мандат ООН

Для размещения войск на Украине с целью поддержания безопасности и мира, потребуется мандат ООН, все остальное - это интервенция и агрессия, заявил РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Для размещения войск на Украине с целью поддержания безопасности и мира, потребуется мандат ООН, все остальное - это интервенция и агрессия, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались для обеспечения безопасности после прекращения огня разместить на Украине силы на суше, на море или в воздухе. "Только Совет Безопасности ООН, согласно Уставу, имеет мандат на размещение сил для поддержания безопасности и мира на территории другой страны. Все остальное - это интервенция и агрессия, а также наплевательское отношение на международное право", - сказал Ивлев. По его словам, ввод сил 26 стран на Украину - это фактически присутствие войск НАТО на ее территории для перевооружения ВСУ, против чего всегда выступала и выступает Россия.

