В ГД предложили выдавать сертификат на реабилитацию участникам СВО
В ГД предложили выдавать сертификат на реабилитацию участникам СВО - РИА Новости, 05.09.2025
В ГД предложили выдавать сертификат на реабилитацию участникам СВО
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести право для участников СВО однократно списывать кредитный долг, а также... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T04:09:00+03:00
2025-09-05T04:09:00+03:00
2025-09-05T04:09:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести право для участников СВО однократно списывать кредитный долг, а также получать сертификат на реабилитацию. "Для скорейшего достижения победы государство должно не только укреплять вооруженные силы, но и усиливать социальную поддержку военнослужащих. Ключевые предложения нашей партии - однократное списание долгов участникам СВО и введение единого сертификата на реабилитацию, чтобы защитники Отечества могли получать необходимую помощь в любых медицинских и оздоровительных учреждениях", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, списание долгов и доступная реабилитация должны стать ключевыми мерами поддержки участников СВО, что "позволит приблизить общую победу". По словам Миронова, партия подготовили целый ряд предложений по поддержке ветеранов на "гражданке", их переобучению и трудоустройству, в том числе в органах власти. "Те, кто сегодня сражаются за будущее России, должны быть уверены, что в этом будущем они займут достойное место", - заключил он.
