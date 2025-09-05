https://ria.ru/20250905/gosduma-2039805165.html

В ГД предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам

В ГД предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам - РИА Новости, 05.09.2025

В ГД предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T01:51:00+03:00

2025-09-05T01:51:00+03:00

2025-09-05T01:51:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

яна лантратова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a461c1d48c262f8125e4cb91ba5034fd.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за счет федерального бюджета, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Михаил Альбертович, просим Вас рассмотреть возможность введения механизма полной компенсации стоимости, назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума и представить позицию министерства здравоохранения Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении депутатов к главе Минздрава России. Как рассказал РИА Новости Миронов, российские пенсионеры входят в число наиболее социально незащищенных жителей страны. "В отличие от многодетных или граждан с низкими зарплатами, у подавляющего большинства пенсионеров никаких льгот и дополнительных выплат нет, и они вынуждены рассчитывать только на свою пенсию. Каков ее размер, мы хорошо знаем. Без помощи детей и родственников прожить на эти деньги невозможно", - отметил депутат. Он напомнил, что, по данным Соцфонда, на 1 июля 2025 года в России проживает 40,8 миллиона пенсионеров. "Если учесть, что в этом году в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12-17 тысяч рублей, а пенсии многих из них даже не доходят до 20 тысяч рублей, то реализация инициативы СРЗП позволит поддержать десятки миллионов граждан преклонного возраста", - подчеркнул депутат. В свою очередь, Лантратова заявила РИА Новости, что такая мера снизит финансовую нагрузку, повысит приверженность лечению и сократит число осложнений и госпитализаций. "Считаем, что такая помощь станет инвестицией в здоровье и благополучие наших родителей, бабушек и дедушек", - заключила она.

https://ria.ru/20250902/kak-poluchit-besplatnye-lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20250902/gosduma-2039168475.html

https://ria.ru/20250413/gosduma-2010954872.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф