05.09.2025
01:51 05.09.2025
В ГД предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к... РИА Новости, 05.09.2025
общество
россия
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за счет федерального бюджета, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Михаил Альбертович, просим Вас рассмотреть возможность введения механизма полной компенсации стоимости, назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума и представить позицию министерства здравоохранения Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении депутатов к главе Минздрава России. Как рассказал РИА Новости Миронов, российские пенсионеры входят в число наиболее социально незащищенных жителей страны. "В отличие от многодетных или граждан с низкими зарплатами, у подавляющего большинства пенсионеров никаких льгот и дополнительных выплат нет, и они вынуждены рассчитывать только на свою пенсию. Каков ее размер, мы хорошо знаем. Без помощи детей и родственников прожить на эти деньги невозможно", - отметил депутат. Он напомнил, что, по данным Соцфонда, на 1 июля 2025 года в России проживает 40,8 миллиона пенсионеров. "Если учесть, что в этом году в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12-17 тысяч рублей, а пенсии многих из них даже не доходят до 20 тысяч рублей, то реализация инициативы СРЗП позволит поддержать десятки миллионов граждан преклонного возраста", - подчеркнул депутат. В свою очередь, Лантратова заявила РИА Новости, что такая мера снизит финансовую нагрузку, повысит приверженность лечению и сократит число осложнений и госпитализаций. "Считаем, что такая помощь станет инвестицией в здоровье и благополучие наших родителей, бабушек и дедушек", - заключила она.
россия
Новости
общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за счет федерального бюджета, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Михаил Альбертович, просим Вас рассмотреть возможность введения механизма полной компенсации стоимости, назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума и представить позицию министерства здравоохранения Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении депутатов к главе Минздрава России.
Как рассказал РИА Новости Миронов, российские пенсионеры входят в число наиболее социально незащищенных жителей страны.
"В отличие от многодетных или граждан с низкими зарплатами, у подавляющего большинства пенсионеров никаких льгот и дополнительных выплат нет, и они вынуждены рассчитывать только на свою пенсию. Каков ее размер, мы хорошо знаем. Без помощи детей и родственников прожить на эти деньги невозможно", - отметил депутат.
Он напомнил, что, по данным Соцфонда, на 1 июля 2025 года в России проживает 40,8 миллиона пенсионеров.
"Если учесть, что в этом году в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12-17 тысяч рублей, а пенсии многих из них даже не доходят до 20 тысяч рублей, то реализация инициативы СРЗП позволит поддержать десятки миллионов граждан преклонного возраста", - подчеркнул депутат.
В свою очередь, Лантратова заявила РИА Новости, что такая мера снизит финансовую нагрузку, повысит приверженность лечению и сократит число осложнений и госпитализаций.
"Считаем, что такая помощь станет инвестицией в здоровье и благополучие наших родителей, бабушек и дедушек", - заключила она.
ОбществоРоссияСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
