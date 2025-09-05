https://ria.ru/20250905/gosduma-2039803262.html

В Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах

2025-09-05T01:09:00+03:00

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ обращения, в которых предлагают провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах РФ, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Просим вас рассмотреть возможность организации и проведения в начале учебного года во всех общеобразовательных учреждениях масштабной разъяснительной работы по профилактике мошенничества и противодействию вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность", - говорится в документах. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал РИА Новости, что в 2024 году было возбуждено 17,5 тысяч уголовных дел с участием несовершеннолетних, к ответственности привлечено 9,5 тысяч подростков. По его мнению, это страшные цифры. "Наши дети в силу наивности, отсутствия жизненного опыта совершенно беззащитны перед злоумышленниками, которые вовлекают их в преступную среду через давление, шантаж, обещания лёгких денег. Мы обязаны защитить подрастающее поколение. ЛДПР предлагает родителям, школам, правоохранителям вести совместную комплексную профилактическую работу с детьми и молодежью. Только просвещение и внимание к проблеме помогут сформировать у подростков устойчивый иммунитет к криминалу", - добавил он. В обращениях отмечается, что только совместными усилиями органов власти, правоохранительных структур, образовательных учреждений и родительского сообщества можно эффективно противостоять данным угрозам и защитить детей от них.

Новости

общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф