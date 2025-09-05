Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/gosduma-2039803262.html
В Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах
В Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах - РИА Новости, 05.09.2025
В Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ обращения, в которых... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T01:09:00+03:00
2025-09-05T01:09:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ обращения, в которых предлагают провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах РФ, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Просим вас рассмотреть возможность организации и проведения в начале учебного года во всех общеобразовательных учреждениях масштабной разъяснительной работы по профилактике мошенничества и противодействию вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность", - говорится в документах. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал РИА Новости, что в 2024 году было возбуждено 17,5 тысяч уголовных дел с участием несовершеннолетних, к ответственности привлечено 9,5 тысяч подростков. По его мнению, это страшные цифры. "Наши дети в силу наивности, отсутствия жизненного опыта совершенно беззащитны перед злоумышленниками, которые вовлекают их в преступную среду через давление, шантаж, обещания лёгких денег. Мы обязаны защитить подрастающее поколение. ЛДПР предлагает родителям, школам, правоохранителям вести совместную комплексную профилактическую работу с детьми и молодежью. Только просвещение и внимание к проблеме помогут сформировать у подростков устойчивый иммунитет к криминалу", - добавил он. В обращениях отмечается, что только совместными усилиями органов власти, правоохранительных структур, образовательных учреждений и родительского сообщества можно эффективно противостоять данным угрозам и защитить детей от них.
https://ria.ru/20250904/gosduma-2039525080.html
https://ria.ru/20250902/gosduma-2039104553.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах

Депутаты ЛДПР предложили провести уроки по профилактике мошенничества в школах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили руководителям территориальных органов внутренних дел и министерств образования субъектов РФ обращения, в которых предлагают провести уроки по профилактике мошенничества во всех школах РФ, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас рассмотреть возможность организации и проведения в начале учебного года во всех общеобразовательных учреждениях масштабной разъяснительной работы по профилактике мошенничества и противодействию вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность", - говорится в документах.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В ГД предложили ввести "белые списки" сайтов для школ
Вчера, 01:11
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал РИА Новости, что в 2024 году было возбуждено 17,5 тысяч уголовных дел с участием несовершеннолетних, к ответственности привлечено 9,5 тысяч подростков. По его мнению, это страшные цифры.
"Наши дети в силу наивности, отсутствия жизненного опыта совершенно беззащитны перед злоумышленниками, которые вовлекают их в преступную среду через давление, шантаж, обещания лёгких денег. Мы обязаны защитить подрастающее поколение. ЛДПР предлагает родителям, школам, правоохранителям вести совместную комплексную профилактическую работу с детьми и молодежью. Только просвещение и внимание к проблеме помогут сформировать у подростков устойчивый иммунитет к криминалу", - добавил он.
В обращениях отмечается, что только совместными усилиями органов власти, правоохранительных структур, образовательных учреждений и родительского сообщества можно эффективно противостоять данным угрозам и защитить детей от них.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Госдуме предложили проинспектировать школьные маршруты
2 сентября, 14:35
 
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала