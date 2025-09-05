В ГД предложили устанавливать предел для региональных нотариальных тарифов

Рейтинг@Mail.ru
00:14 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается наделить кабмин правом устанавливать предельное значение для региональных нотариальных тарифов по формуле, разработанной Минюстом РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В тексте документа отмечается, что Минюстом разработана и направлена в кабмин новая редакция закона о нотариате и нотариальной деятельности, которой, в частности, предусмотрена передача государству полномочий по установлению нотариального тарифа. Отмечается, что сроки внесения законопроекта в Госдуму, его дальнейшего рассмотрения и принятия остаются неопределенными. В связи с этим Нилов предлагает до принятия нового закона внести изменения в действующее законодательство. "Предлагается внести изменения в основы законодательства РФ о нотариате, в соответствии с которыми: предельные значения регионального тарифа утверждаются правительством РФ по формуле, разработанной Минюстом России; конкретные размеры регионального тарифа устанавливаются региональными органами власти в размерах, не превышающих указанные предельные значения", - говорится в пояснительной записке. По мнению парламентария, проведенная в 2022 году реформа нотариальных тарифов не оправдала ожиданий. Он подчеркивает, что государство оказалось по факту лишено возможности влиять на формирование таких тарифов в регионах. "Формула их предельных значений, разработанная федеральной нотариальной палатой, является непрозрачной и неэффективной, что среди прочего приводит к необоснованному росту тарифов. Так, с 01.01.2025 региональный тариф в некоторых регионах по отдельным нотариальным действиям вырос на десятки процентов, а некоторых случаях - в разы", - говорится в документе. В законопроекте отмечается, что передача полномочий на уровень государства не предполагает изменения "формульного" подхода к определению предельных тарифов.
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается наделить кабмин правом устанавливать предельное значение для региональных нотариальных тарифов по формуле, разработанной Минюстом РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В тексте документа отмечается, что Минюстом разработана и направлена в кабмин новая редакция закона о нотариате и нотариальной деятельности, которой, в частности, предусмотрена передача государству полномочий по установлению нотариального тарифа. Отмечается, что сроки внесения законопроекта в Госдуму, его дальнейшего рассмотрения и принятия остаются неопределенными. В связи с этим Нилов предлагает до принятия нового закона внести изменения в действующее законодательство.
"Предлагается внести изменения в основы законодательства РФ о нотариате, в соответствии с которыми: предельные значения регионального тарифа утверждаются правительством РФ по формуле, разработанной Минюстом России; конкретные размеры регионального тарифа устанавливаются региональными органами власти в размерах, не превышающих указанные предельные значения", - говорится в пояснительной записке.
По мнению парламентария, проведенная в 2022 году реформа нотариальных тарифов не оправдала ожиданий. Он подчеркивает, что государство оказалось по факту лишено возможности влиять на формирование таких тарифов в регионах.
"Формула их предельных значений, разработанная федеральной нотариальной палатой, является непрозрачной и неэффективной, что среди прочего приводит к необоснованному росту тарифов. Так, с 01.01.2025 региональный тариф в некоторых регионах по отдельным нотариальным действиям вырос на десятки процентов, а некоторых случаях - в разы", - говорится в документе.
В законопроекте отмечается, что передача полномочий на уровень государства не предполагает изменения "формульного" подхода к определению предельных тарифов.
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
