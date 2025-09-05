https://ria.ru/20250905/glava-2039967466.html

Гуцул обвинила Санду в политических репрессиях

Гуцул обвинила Санду в политических репрессиях

Гуцул обвинила Санду в политических репрессиях

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую суд в Кишиневе приговорил к семи годам тюрьмы, обвинила президента Молдавии Майю Санду в политических репрессиях и утрате...

КИШИНЁВ, 5 сен — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую суд в Кишиневе приговорил к семи годам тюрьмы, обвинила президента Молдавии Майю Санду в политических репрессиях и утрате связи с народом. Сторонники главы Гагаузии в пятницу вышли на очередной митинг в её поддержку перед СИЗО в Кишиневе, акцию приурочили ко дню рождения Гуцул. "Госпожа Санду, вы меня посадили на семь лет, разлучили с семьёй, оставили детей без матери. История рассудит нас сама. … Я совершенно точно не прошу вас о помощи. Не для того Гагаузия выстраивала свою автономию, чтобы потом унижаться. Мой приговор к семи годам тюрьмы стал примером политических репрессий. Вы думаете, это укрепит ваш авторитет? Вы начали свою карьеру с мечтой о счастливой и свободной Молдове, но сегодня оказались один на один с обстоятельствами. Народ вас ненавидит, а партнёры из Европы пренебрегают", — говорится в открытом письме Гуцул, переданном через ее адвокатов. Гуцул также подчеркнула, что власть Санду слабеет и призвала президента вспомнить о справедливости. По её словам, ответственность за происходящее в стране будет возложена лично на Санду. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Заседание апелляционной палаты Кишинева по жалобе адвокатов Евгении Гуцул, которые обжаловали вынесенный приговор, назначено на 8 октября. Информация об этом размещена на портале судебных инстанций Молдавии. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

