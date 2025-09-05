https://ria.ru/20250905/glava-2039947634.html

Глава НАБУ не исключил новой волны противостояния с СБУ

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ, по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. "Я получаю сигналы со вчерашнего вечера, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу (Ильи Витюку - ред.) уже на руках решения суда. Они ждут, пока вернутся какие-то люди из-за границы. А у нас действительно мой первый заместитель за границей, прокурор, о котором начали распространять грязную информационную кампанию накануне, и несколько детективов. И мы ожидаем следующей волны (противостояния и предъявления новых обвинений - ред.)", - приводит слова Кривоноса издание "Украинская правда". Кривонос также заявил, что задержанные ранее спецслужбой сотрудники НАБУ "сидят за решеткой безосновательно". Он также призвал власти осознать, что "государство как антикоррупционная система должно двигаться вперед" и ответить обществу на самый популярный вопрос "когда за решеткой окажутся коррупционеры". В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, сред которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

