"Эн+", Бурятия и КРДВ проработают проект строительства Мокского гидроузла

https://ria.ru/20250905/gidrouzel-2039924337.html

2025-09-05T11:17:00+03:00

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Российский энерго-металлургический холдинг "Эн+" на ВЭФ-2025 заключил соглашение с республикой Бурятия и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о сотрудничестве в рамках предпроектной проработки строительства Мокского гидроузла, сообщает пресс-служба холдинга.Подписи под соглашением в присутствии заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова поставили первый заместитель генерального директора "Эн+" Эльдар Муслимов, глава республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев."Развитие Дальнего Востока зависит от строительства генерирующих мощностей, которые должны обеспечить гарантированное энергоснабжение новых промышленных предприятий и социальных объектов. Освоение гидроэнергетического потенциала всего региона является ключевым фактором его роста, но требует значительных финансовых ресурсов со стороны государства, поэтому мы приветствуем участие профильного частного бизнеса в реализации таких проектов" – сказал Трутнев.Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики подчеркнул актуальность проекта в связи с прогнозным энергодефицитом в регионе."Гидроэнергетика — это наш стратегический резерв: помимо выработки экологически чистой электроэнергии и обеспечения надежного энергоснабжения, строительство гидростанций имеет целый ряд комплексных социально-экономических эффектов, включая защиту от паводков, развитие водного транспорта, дорожной инфраструктуры, туризма и рыбного хозяйства. Необходимо максимально задействовать потенциал рек для выработки электроэнергии с целью решения приоритетных задач промышленного и инфраструктурного развития", - сказал Чекунков, его слова приводятся на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.Документ предполагает, что стороны будут координировать усилия в процессе предпроектных мероприятий развития Мокской и Ивановской ГЭС в Бурятии. Сотрудничество будет охватывать формирование концепции проекта с учетом потребностей и экономического потенциала региона, выбор земельных участков, проработку инфраструктурного обеспечения, взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития, получение другой поддержки, необходимой в процессе проработки перспективного проекта."Мокский гидроузел – это один из самых перспективных в России проектов в области крупной гидрогеренации. Сегодня он находится в стадии проработки: готовится предварительное технико-экономическое обоснование, определен ориентир по объему инвестиций, который необходим для строительства, есть понимание по срокам. Уверен, что поддержка со стороны республики Бурятия и КРДВ упростит решение большого количества вопросов, неизбежно возникающих в ходе проработки объектов такого масштаба", – отметил Муслимов.Проект Мокского гидроузла на реке Витим предполагает возведение двух гидроэлектростанций – Мокской ГЭС с установленной мощностью 1200 мегаватт, а также ее контррегулятора Ивановской ГЭС мощностью 210 мегаватт. Расчетная среднегодовая выработка электроэнергии Мокским гидроузлом превышает 5,7 миллиарда киловатт-час. Соглашение о проработке строительства объекта между "Эн+" и республикой Бурятия было подписано на полях ВЭФ в 2024 году."Мокский гидроузел – стратегический проект, который позволит обеспечить энергией крупнейшие инфраструктурные и промышленные направления – это БАМ, а также развитие минерально-сырьевой базы Дальнего Востока. Для Бурятии это новые возможности долгосрочного устойчивого роста, приток инвестиций и создание современных рабочих мест. Поддержка со стороны республики будет направлена на эффективную реализацию всех этапов подготовки проекта", – сказал Цыденов, его слова приводятся на официальном сайте правительства региона.Расположение гидроузла обеспечивает возможность выдачи мощности в северо-восточный район Иркутской области, Бурятскую и Забайкальскую энергосистемы для энергоснабжения БАМа и Транссибирской магистрали, а также освоения минерально-сырьевой базы Сибири, в том числе месторождений угля, меди, лития, железа, титана, молибдена."Поддержка инвестиционных проектов по созданию новых генерирующих мощностей на Дальнем Востоке является одним из важных направлений нашей деятельности. Мы хорошо понимаем государственную энергетическую политику, действующие механизмы привлечения инвестиций в эту отрасль и существующие сложности, с которыми сталкиваются инвесторы. Строительство Мокского гидроузла является важнейшим проектом для объединения энергосистем Сибири и Дальнего Востока и обеспечения энергоснабжения транспортных коридоров, поэтому со своей стороны готовы оказывать поддержку компании "ЭН+" в получении налоговых преференций и взаимодействии с финансовыми институтами", – сказал Запрягаев.

