Умерла герцогиня Кентская Екатерина

Герцогиня Кентская Екатерина, жена двоюродного брата Елизаветы II, умерла в возрасте 92 лет, сообщил в пятницу Букингемский дворец. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T15:34:00+03:00

2025-09-05T15:34:00+03:00

2025-09-05T16:06:00+03:00

елизавета ii

герцогиня кентская екатерина

великобритания

букингемский дворец

в мире

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Герцогиня Кентская Екатерина, жена двоюродного брата Елизаветы II, умерла в возрасте 92 лет, сообщил в пятницу Букингемский дворец. "С глубокой печалью Букингемский дворец объявляет о смерти ее королевского высочества герцогини Кентской", - говорится в официальном аккаунте британской королевской семьи в соцсети Х. Герцогиня скончалась вечером в четверг в Кенсингтонском дворце в окружении членов своей семьи, сказано в сообщении. Герцогиня Екатерина родилась в Йоркшире в 1933 году. Она была замужем за двоюродным братом королевы Елизаветы II принцем Эдвардом, герцогом Кентским. У них было трое детей и десять внуков. Герцогиня привлекла внимание общественности, когда в 1994 году с одобрения королевы Екатерина перешла в католицизм.

великобритания

2025

