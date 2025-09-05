Умерла герцогиня Кентская Екатерина

Рейтинг@Mail.ru
15:34 05.09.2025 (обновлено: 16:06 05.09.2025)
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Герцогиня Кентская Екатерина, жена двоюродного брата Елизаветы II, умерла в возрасте 92 лет, сообщил в пятницу Букингемский дворец. "С глубокой печалью Букингемский дворец объявляет о смерти ее королевского высочества герцогини Кентской", - говорится в официальном аккаунте британской королевской семьи в соцсети Х. Герцогиня скончалась вечером в четверг в Кенсингтонском дворце в окружении членов своей семьи, сказано в сообщении. Герцогиня Екатерина родилась в Йоркшире в 1933 году. Она была замужем за двоюродным братом королевы Елизаветы II принцем Эдвардом, герцогом Кентским. У них было трое детей и десять внуков. Герцогиня привлекла внимание общественности, когда в 1994 году с одобрения королевы Екатерина перешла в католицизм.
ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Герцогиня Кентская Екатерина, жена двоюродного брата Елизаветы II, умерла в возрасте 92 лет, сообщил в пятницу Букингемский дворец.
"С глубокой печалью Букингемский дворец объявляет о смерти ее королевского высочества герцогини Кентской", - говорится в официальном аккаунте британской королевской семьи в соцсети Х.
Герцогиня скончалась вечером в четверг в Кенсингтонском дворце в окружении членов своей семьи, сказано в сообщении.
Герцогиня Екатерина родилась в Йоркшире в 1933 году. Она была замужем за двоюродным братом королевы Елизаветы II принцем Эдвардом, герцогом Кентским. У них было трое детей и десять внуков. Герцогиня привлекла внимание общественности, когда в 1994 году с одобрения королевы Екатерина перешла в католицизм.
 
