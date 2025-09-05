https://ria.ru/20250905/germaniya-2039966941.html

В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом на учительницу

В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом на учительницу

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на учителя в профессиональном колледже в Эссене в Германии, подозреваемый был ранен при задержании, ему оказывается помощь, сообщила полиция Эссена."Силы полиции нашли сбежавшего подозреваемого и точно установили его личность. При задержании правоохранители применили огнестрельное оружие. При этом подозреваемый был ранен, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - сообщила местная полиция в сосцети X.Полиция подтвердила, что преподаватель получил ножевые ранения в результате нападения в колледже. Была оказана неотложная помощь, учителя повезли в больницу. На месте развернута полицейская операция.Ранее таблоид Bild сообщал, что ученик ранил ножом учительницу в живот в колледже в Эссене и сбежал. Здание было оцеплено правоохранителями, задействован полицейский вертолет.

