СМИ: Германия планирует закупить БПЛА у Израиля

Германия планирует закупить три беспилотных летательных аппарата у Израиля на суммарные 1,2 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05

2025-09-05T15:33:00+03:00

2025-09-05T15:33:00+03:00

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Германия планирует закупить три беспилотных летательных аппарата у Израиля на суммарные 1,2 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные о планируемых госзакупках. "Германия планирует закупить три дрона Heron за примерно один миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) у Израиля", - пишет агентство. Отмечается, что минобороны Германии ведет переговоры с израильским минобороны по этой сделке, в рамках которой число БПЛА Heron TP на вооружении ФРГ может возрасти с пяти до восьми.

