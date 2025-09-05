Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия планирует закупить БПЛА у Израиля - РИА Новости, 05.09.2025
15:33 05.09.2025
СМИ: Германия планирует закупить БПЛА у Израиля
в мире
германия
израиль
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Германия планирует закупить три беспилотных летательных аппарата у Израиля на суммарные 1,2 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные о планируемых госзакупках. "Германия планирует закупить три дрона Heron за примерно один миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) у Израиля", - пишет агентство. Отмечается, что минобороны Германии ведет переговоры с израильским минобороны по этой сделке, в рамках которой число БПЛА Heron TP на вооружении ФРГ может возрасти с пяти до восьми.
в мире, германия, израиль
В мире, Германия, Израиль
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Германия планирует закупить три беспилотных летательных аппарата у Израиля на суммарные 1,2 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные о планируемых госзакупках.
"Германия планирует закупить три дрона Heron за примерно один миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) у Израиля", - пишет агентство.
Отмечается, что минобороны Германии ведет переговоры с израильским минобороны по этой сделке, в рамках которой число БПЛА Heron TP на вооружении ФРГ может возрасти с пяти до восьми.
Въезд на территорию американской военной базы Рамштайн в Германии
В Германии над военными объектами заметили беспилотники, сообщил Spiegel
13 декабря 2024, 17:50
 
В миреГерманияИзраиль
 
 
