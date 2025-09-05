https://ria.ru/20250905/genprokuratura-2039809832.html

Генпрокуратура предложила создать единый реестр платежей для бизнеса

Генпрокуратура предложила создать единый реестр платежей для бизнеса - РИА Новости, 05.09.2025

Генпрокуратура предложила создать единый реестр платежей для бизнеса

Генпрокуратура России предлагает создать единый реестр всех существующих платежей для бизнеса, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T02:57:00+03:00

2025-09-05T02:57:00+03:00

2025-09-05T07:09:00+03:00

экономика

россия

владивосток

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

евразийский экономический союз

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039830626_0:269:3104:2015_1920x0_80_0_0_42782855b09ffc0f57fcd9e9efeb2429.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России предлагает создать единый реестр всех существующих платежей для бизнеса, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на ВЭФ. По его словам, имеют место случаи, когда из-за ошибки на один день в дате фактического вывоза товаров за пределы территории ЕАЭС участники внешнеэкономической деятельности несли расходы на таможенные платежи по более высокой ставке. Краснов добавил, что, по сути, невнимательность сотрудников таможни, как они это сами объяснили, обернулась значительными финансовыми потерями для предпринимателей. "На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса. Он должен представлять актуальный, динамично формируемый и, самое главное, прозрачный перечень подлежащих уплате предпринимателями сборов. Эта идея поддержана правительством, организована работа по ее практической реализации", - сказал генпрокурор. Он добавил, что по требованию ГП излишне уплаченные деньги предпринимателей были возвращены. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/zaschita-2039809692.html

https://ria.ru/20250905/krasnov-2039809329.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, евразийский экономический союз, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025