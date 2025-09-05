Генпрокуратура предложила создать единый реестр платежей для бизнеса
Краснов предложил создать единый реестр всех существующих платежей для бизнеса
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России предлагает создать единый реестр всех существующих платежей для бизнеса, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на ВЭФ.
По его словам, имеют место случаи, когда из-за ошибки на один день в дате фактического вывоза товаров за пределы территории ЕАЭС участники внешнеэкономической деятельности несли расходы на таможенные платежи по более высокой ставке.
Краснов добавил, что, по сути, невнимательность сотрудников таможни, как они это сами объяснили, обернулась значительными финансовыми потерями для предпринимателей.
"На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса. Он должен представлять актуальный, динамично формируемый и, самое главное, прозрачный перечень подлежащих уплате предпринимателями сборов. Эта идея поддержана правительством, организована работа по ее практической реализации", - сказал генпрокурор.
Он добавил, что по требованию ГП излишне уплаченные деньги предпринимателей были возвращены.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.