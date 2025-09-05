ГП пресекла попытку увеличить число причин для проверок, заявил Краснов
Краснов: ГП пресекла попытку увеличить число причин для проверок бизнеса
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ смогла добиться исключения из законопроекта инициативы Роспотребнадзора о расширении перечня оснований для проверок предпринимателей, заявил на ВЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Выступая на форуме, он отметил, что Генпрокуратура понимает важность проверок бизнеса, но при этом настаивает, чтобы для предпринимателей соблюдались все предусмотренные гарантии. И соответствующие поправки в законодательстве уже разработаны и будут рассмотрены в Госдуме.
"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших законодателей за взвешенный, вдумчивый подход к определению нормативных требований в обсуждаемой сфере. Например, Роспотребнадзор, не получив в правительстве поддержки в вопросе расширения перечня оснований для проверок бизнеса без санкции прокурора, решил пойти напрямую через нижнюю палату парламента. После доведения до депутатского корпуса нашей позиции о недопустимости нивелирования достигнутого уровня гарантий для бизнеса необоснованные положения из законопроекта исключены", - сказал Краснов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.