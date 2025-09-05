Рейтинг@Mail.ru
СМИ: европейские генералы составили план размещения сил на Украине
10:31 05.09.2025
СМИ: европейские генералы составили план размещения сил на Украине
2025-09-05T10:31:00+03:00
2025-09-05T10:33:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европейский план возможного размещения сил на Украине был составлен при участии американских генералов, он предполагает отправку на Украину более 10 тысяч военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата. Ранее газета Washington Post сообщала, что европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ. "Европейские военачальники составили подробный план... Он уже содержит обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных", - говорится в публикации. Отмечается, что, согласно этому плану, патрулированием воздушного пространства Украины будут заниматься ВВС, которые будут базироваться за ее пределами. "Эти планы были составлены при участии некоторых американских генералов..., среди которых - американский главнокомандующих объединенными силами НАТО", - указано в статье. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
WSJ: план ЕС по размещению войск на Украине составлен при участии генералов США

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европейский план возможного размещения сил на Украине был составлен при участии американских генералов, он предполагает отправку на Украину более 10 тысяч военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата.
Ранее газета Washington Post сообщала, что европейское видение гарантий безопасности для Украины подразумевает размещение демонстративных войск вдали от фронта и тренировку военных ВСУ.
Зеленский понимает, что Украина не будет членом НАТО, заявил Трамп
31 марта, 04:24
31 марта, 04:24
"Европейские военачальники составили подробный план... Он уже содержит обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных", - говорится в публикации.
Отмечается, что, согласно этому плану, патрулированием воздушного пространства Украины будут заниматься ВВС, которые будут базироваться за ее пределами.
"Эти планы были составлены при участии некоторых американских генералов..., среди которых - американский главнокомандующих объединенными силами НАТО", - указано в статье.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон
26 февраля, 00:35
26 февраля, 00:35
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
26 февраля, 20:31
26 февраля, 20:31
 
