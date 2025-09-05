https://ria.ru/20250905/gazoprovod-2039813755.html

СМИ: Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США

СМИ: Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новое соглашение между Россией и Китаем о поставках газа по трубопроводу "Сила Сибири — 2" может изменить мировые энергетические рынки, пишет британская газета Financial Times."Россия и Китай только что перестроили глобальную газовую игру, не подписав ни одного контракта на поставку", — говорится в публикации.Как полагает автор статьи, этим уже сейчас должны озаботиться в Вашингтоне, потому что сделка наглядно демонстрирует курс на углубление отношений между Москвой и Пекином, а сам газопровод может повлиять на прогнозы спроса и изменить контрактные стратегии на мировых рынках.В таких условиях США не стоит надеяться на продажу газа Китаю в крупных объемах, что, в свою очередь, скажется на снижении стоимости поставок, отмечается в материале."Переориентация на Россию — с ее гибкими объёмами и более низкими ценами — может сорвать некоторые проекты ещё до принятия окончательных инвестиционных решений", — предупреждает FT.Во вторник "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток"."Сила Сибири — 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.

