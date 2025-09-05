https://ria.ru/20250905/gaz-2039874194.html
Путин сравнил российские и американские технологии сжижения газа
05.09.2025
Путин сравнил российские и американские технологии сжижения газа
Россия имеет более эффективные по сравнению с американскими технологии для сжижения газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия имеет более эффективные по сравнению с американскими технологии для сжижения газа, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Причём там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнёры", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин сравнил российские и американские технологии сжижения газа
Путин назвал технологии сжижения газа в РФ более эффективными чем американские