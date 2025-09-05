Форум "Тверская область 2025: Служение Отечеству" прошел в Верхневолжье

https://ria.ru/20250905/forum-2040053875.html
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Форум муниципальных образований "Тверская область 2025: Служение Отечеству" состоялся в парке "Россия – Моя история", сообщает пресс-служба правительства региона. Форум традиционно является площадкой для обсуждения стратегических задач развития Верхневолжья. В этом году он проходит в 9-й раз. В его работе приняли участие депутаты Госдумы России и областного парламента, делегации округов Верхневолжья, участники специальной военной операции и члены их семей, многодетные семьи, почетные граждане Тверской области, представители духовенства, общественных, ветеранских организаций, педагогического и медицинского сообществ, молодежных объединений. Губернатор Тверской области Игорь Руденя уточнил, что в год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы тема форума — служение Отечеству. Сегодня жители Верхневолжья и России едины в стремлении к победе за суверенитет и развитие страны. "Мы гордимся нашими воинами, солдатами и офицерами, продолжающими на поле боя ратные традиции России. В Тверской области сформирован значительный региональный пакет мер поддержки участников специальной военной операции. Но самое главное то, что сегодня мы все сплотились", — приводит пресс-служба слова Рудени, которые тот произнес, открывая мероприятие. Он подчеркнул, что областные компании и жители вносят вклад в приближение победы. Они трудятся и активно защищают интересы России. Основные экономические показатели 2024 года подтверждают, что предприятия Верхневолжья успешно осваивают выпуск востребованной продукции. Объем промышленного производства составил 102,8%, строительных работ — 104,8%, розничной торговли — 110,8%. Позитивные тенденции сохраняются и в текущем году. За первое полугодие 2025-го более чем на треть увеличился объем работ в строительстве, выросло производство сельскохозяйственной продукции. Поддерживается инвестиционная активность. В нынешнем году планируется завершение 21 инвестпроекта, предусматривающего ввод около 4 тысяч рабочих мест. Всего в инвестиционном портфеле Тверской области — 122 инвестпроекта. Это более 27 тысяч новых рабочих мест. Главным фактором, обеспечившим устойчивость региональной экономики и социальной сферы, Руденя обозначил реализацию в 2019-2024 годах президентских национальных проектов, которые включали более 300 мероприятий по ключевым направлениям развития: экономика, здравоохранение, образование, инфраструктура для людей и другим. Отдельно губернатор отметил успешный опыт Тверской области по формированию единой системы муниципального управления, который лег в основу нового федерального законодательства о местном самоуправлении. Приоритет в демографической политике — поддержка молодых и многодетных семей. Например, в 2024 году отменен возрастной ценз для получения выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов. Растет число многодетных семей, сейчас их уже 16 577. С 2016 года в регионе проводится большая работа по модернизации социальной инфраструктуры. Отремонтированы и построены новые детские сады, школы, объекты здравоохранения, культуры и спорта. В период до 2030 года планируется отремонтировать более 600 километров муниципальных дорог. Продолжается газификация региона. Газ уже подведен в четыре ранее негазифицированных муниципалитета. Идет строительство газопроводов, которые в ближайшей перспективе обеспечат природным газом еще девять негазифицированных территорий. Еще одна задача для муниципалитетов, поставленная главой региона, – использовать новые возможности для развития бизнеса, АПК и туризма. "Когда мы говорим про служение государству, важно, чтобы на каждого из нас страна и область могли положиться. Когда мы видим нашу молодежь, трудовые коллективы, неравнодушную работу в муниципальных образованиях, видим наших военнослужащих — героев специальной военной операции, мы понимаем – это то, к чему должно стремиться любое государство. И таким государством является Россия: с прекрасными людьми, династиями, воинами, врачами и учителями — всеми, кто трудится и живет на нашей земле", — обратился к участникам форума губернатор.
