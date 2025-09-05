https://ria.ru/20250905/finljandija-2040036403.html
Финляндия заказала спутники для оборонного использования
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии впервые заказало спутники для оборонного использования почти на 160 миллионов евро, сообщает в пятницу ведомство. Минобороны сообщало в июне, что подписало с финской аэрокосмической компанией Iceye письмо о намерениях, на основании которого власти смогут приобрести спутники с синтезированной апертурой (SAR) для оборонного использования. "Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил силы обороны заказать у финской компании Iceye систему спутникового дистанционного зондирования", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, стоимость заказа составляет 158 миллионов евро. Глава минобороны добавил, что этот заказ "положит начало созданию независимой системы космического наблюдения для обороны Финляндии". Согласно сообщению минобороны, информация, полученная со спутников, может также использоваться для нужд других органов власти. По данным Iceye, спутники SAR могут снимать изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров, что позволяет точно обнаруживать объекты и обеспечивать ситуационную осведомленность при любых погодных и световых условиях. Iceye совместно с немецким Rheinmetall в октябре 2024 года начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
