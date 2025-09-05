https://ria.ru/20250905/finljandija-2040036403.html

Финляндия заказала спутники для оборонного использования

Финляндия заказала спутники для оборонного использования - РИА Новости, 05.09.2025

Финляндия заказала спутники для оборонного использования

Министерство обороны Финляндии впервые заказало спутники для оборонного использования почти на 160 миллионов евро, сообщает в пятницу ведомство. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:01:00+03:00

2025-09-05T16:01:00+03:00

2025-09-05T16:01:00+03:00

в мире

россия

украина

финляндия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863240562_0:52:3280:1897_1920x0_80_0_0_59cef6177e406dc057941672662b17df.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии впервые заказало спутники для оборонного использования почти на 160 миллионов евро, сообщает в пятницу ведомство. Минобороны сообщало в июне, что подписало с финской аэрокосмической компанией Iceye письмо о намерениях, на основании которого власти смогут приобрести спутники с синтезированной апертурой (SAR) для оборонного использования. "Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил силы обороны заказать у финской компании Iceye систему спутникового дистанционного зондирования", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, стоимость заказа составляет 158 миллионов евро. Глава минобороны добавил, что этот заказ "положит начало созданию независимой системы космического наблюдения для обороны Финляндии". Согласно сообщению минобороны, информация, полученная со спутников, может также использоваться для нужд других органов власти. По данным Iceye, спутники SAR могут снимать изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров, что позволяет точно обнаруживать объекты и обеспечивать ситуационную осведомленность при любых погодных и световых условиях. Iceye совместно с немецким Rheinmetall в октябре 2024 года начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986158978.html

https://ria.ru/20250506/finlyandiya-2015262391.html

https://ria.ru/20250515/finljandija-2017127017.html

россия

украина

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, финляндия, сергей лавров, нато