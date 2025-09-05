Рейтинг@Mail.ru
RT представит в Пекине фильм "СССР и Китай: общая победа"
Культура
 
14:24 05.09.2025
RT представит в Пекине фильм "СССР и Китай: общая победа"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Телеканал RT представит в Пекине документальный фильм "СССР и Китай: общая победа", посвященный борьбе народов с мировым фашизмом и японским милитаризмом в годы Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе телеканала. "Шестого сентября в Российском культурном центре в Пекине состоится премьера документального фильма RT "СССР и Китай: общая победа", посвящённого борьбе двух народов с мировым фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне. Спецпоказ пройдёт в рамках мероприятий, связанных с визитом президента России Владимира Путина в китайскую столицу на парад Победы", - говорится в сообщении. В 2025 году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны, победа в которой стала возможна благодаря усилиям миллионов людей из разных стран на фронте и в тылу. Фильм документалистов RТД Екатерины Китайцевой и Дмитрия Хрусталёва — это дань памяти великому подвигу СССР и Китая, отметили в пресс-службе телеканала. "Особое внимание авторы картины уделили теме объединения наших народов к концу войны. Так, китайские курсанты обучались в советских военных академиях, а сын (первого председателя КНР - ред.) Мао Цзэдуна Мао Аньин сражался в рядах Красной армии, освобождая Европу от фашизма. Более того, в августе 1945 года советские и китайские войска общими усилиями разгромили Квантунскую армию в Маньчжурии. Победа над Японией стала важной вехой в истории отношений Москвы и Пекина", - добавляется в сообщении. На торжественной церемонии фильм представит его автор Дмитрий Хрусталёв, а почётными гостями спецпоказа выступят писатель и член правления Общества китайско-российской дружбы Анатолий Ли, руководитель поискового отряда "Советский сокол" Ло Цзинань и руководитель международной организации "Москва — Пекин" Чжао Вэйчэнь. Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, немецком, сербском и французском языках, а также документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на восьми языках, в том числе на португальском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. RT — 11-кратный финалист престижной международной премии Emmy. Документальный канал RTД, входящий в международную сеть RT, с момента выхода в эфир в 2011 году выпустил более полутора тысяч фильмов, многие из которых были удостоены престижных российских и международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фильмы RTД также собрали миллионы просмотров в соцсетях.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Телеканал RT представит в Пекине документальный фильм "СССР и Китай: общая победа", посвященный борьбе народов с мировым фашизмом и японским милитаризмом в годы Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе телеканала.
«
"Шестого сентября в Российском культурном центре в Пекине состоится премьера документального фильма RT "СССР и Китай: общая победа", посвящённого борьбе двух народов с мировым фашизмом и японским милитаризмом во Второй мировой войне. Спецпоказ пройдёт в рамках мероприятий, связанных с визитом президента России Владимира Путина в китайскую столицу на парад Победы", - говорится в сообщении.
В 2025 году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны, победа в которой стала возможна благодаря усилиям миллионов людей из разных стран на фронте и в тылу. Фильм документалистов RТД Екатерины Китайцевой и Дмитрия Хрусталёва — это дань памяти великому подвигу СССР и Китая, отметили в пресс-службе телеканала.
«
"Особое внимание авторы картины уделили теме объединения наших народов к концу войны. Так, китайские курсанты обучались в советских военных академиях, а сын (первого председателя КНР - ред.) Мао Цзэдуна Мао Аньин сражался в рядах Красной армии, освобождая Европу от фашизма. Более того, в августе 1945 года советские и китайские войска общими усилиями разгромили Квантунскую армию в Маньчжурии. Победа над Японией стала важной вехой в истории отношений Москвы и Пекина", - добавляется в сообщении.
На торжественной церемонии фильм представит его автор Дмитрий Хрусталёв, а почётными гостями спецпоказа выступят писатель и член правления Общества китайско-российской дружбы Анатолий Ли, руководитель поискового отряда "Советский сокол" Ло Цзинань и руководитель международной организации "Москва — Пекин" Чжао Вэйчэнь.
Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, немецком, сербском и французском языках, а также документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на восьми языках, в том числе на португальском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. RT представлен на китайском языке в популярных китайских соцсетях, а также в соцсетях на хинди. RT — 11-кратный финалист престижной международной премии Emmy.
Документальный канал RTД, входящий в международную сеть RT, с момента выхода в эфир в 2011 году выпустил более полутора тысяч фильмов, многие из которых были удостоены престижных российских и международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Фильмы RTД также собрали миллионы просмотров в соцсетях.
