https://ria.ru/20250905/evropa-2040018124.html

Мерц заявил о зависимости Европы от помощи США

Мерц заявил о зависимости Европы от помощи США - РИА Новости, 05.09.2025

Мерц заявил о зависимости Европы от помощи США

Европа сейчас не играет в мире той роли, которую хотела бы, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:59:00+03:00

2025-09-05T14:59:00+03:00

2025-09-05T14:59:00+03:00

в мире

европа

россия

германия

фридрих мерц

владимир путин

шос

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Европа сейчас не играет в мире той роли, которую хотела бы, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. "Что меня занимает и, я должен также признать, обременяет, так это тот факт, что мы сейчас как европейцы не играем в мире той роли, которую хотели и должны были бы играть, чтобы наши интересы были достаточно защищены", - заявил Мерц в интервью своей партии Христианско-демократический союз (ХДС), размещенном на ее YouTube-канале. Он указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части НАТО, в частности, в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Мы зависим от помощи американцев", - сказал канцлер. Кроме того, он отметил открытое взаимодействие Китая, Бразилии и других стран мира с Россией и возникновение "нового партнерства" в рамках "Шанхайского формата". По мнению немецкого лидера, усиление сплоченности Европы зависит от Германии, поэтому он пытается "соответствовать ожиданиям" в этой сфере. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250903/putin-2039439161.html

https://ria.ru/20250313/sdpg-2004803464.html

европа

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, россия, германия, фридрих мерц, владимир путин, шос, хдс/хсс, нато