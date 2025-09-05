Рейтинг@Mail.ru
Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги" - РИА Новости, 05.09.2025
22:07 05.09.2025
Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги"
Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги"
Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 05.09.2025
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают, к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал Мантуров. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, найден ли технологический партнер. О том, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера стало известно в 2023 году.
россия
экономика, денис мантуров, группа газ, авто, россия
Экономика, Денис Мантуров, Группа ГАЗ, Авто, Россия
Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги"

Мантуров: первые этапы сборки и производства "Волги" начнутся к весне 2026 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИнтерьер автомобиля ГАЗ-21 "Волга"
Интерьер автомобиля ГАЗ-21 Волга - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Интерьер автомобиля ГАЗ-21 "Волга". Архивное фото
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
«
"Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают, к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал Мантуров.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, найден ли технологический партнер.
О том, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера стало известно в 2023 году.
Анатолий Светликов: в российских автомобилях скоро станет больше полимеров
3 сентября, 09:00
3 сентября, 09:00
 
ЭкономикаДенис МантуровГруппа ГАЗАвтоРоссия
 
 
