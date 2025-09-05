https://ria.ru/20250905/etapy-2040105136.html
Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги"
Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги"
Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 05.09.2025
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают, к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал Мантуров. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, найден ли технологический партнер. О том, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера стало известно в 2023 году.
