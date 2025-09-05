https://ria.ru/20250905/etapy-2040105136.html

Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги"

Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги" - РИА Новости, 05.09.2025

Мантуров назвал сроки начала производства новой "Волги"

Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:07:00+03:00

2025-09-05T22:07:00+03:00

2025-09-05T22:07:00+03:00

экономика

денис мантуров

группа газ

авто

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/39/1553343943_0:159:3120:1914_1920x0_80_0_0_35c8a88c5d21dc8c0483f04438334fc9.jpg

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают, к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал Мантуров. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, найден ли технологический партнер. О том, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера стало известно в 2023 году.

https://ria.ru/20250903/avtomobili-2039271728.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, денис мантуров, группа газ, авто, россия