Антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google, пишет Reuters

2025-09-05T18:31:00+03:00
2025-09-05T18:31:00+03:00
2025-09-05T18:37:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Еврокомиссии."В пятницу антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро (3,45 миллиарда долларов) за антиконкурентную практику в своем прибыльном рекламном бизнесе, что стало четвертым штрафом за десятилетнюю борьбу с антимонопольными регуляторами ЕС", - сказано в материале.Журналисты уточняют, что Еврокомиссия обязала Google прекратить практику самоопределения и принять меры для устранения присущего ей конфликта интересов, у компании есть 60 дней, чтобы проинформировать еврокомиссию о том, как она планирует выполнить это распоряжение."Теперь Google должна предложить серьезные меры по устранению конфликта интересов, и если она этого не сделает, мы без колебаний применим серьезные средства правовой защиты", - цитирует Рейтер слова исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Терезы Рибера.
