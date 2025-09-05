Антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google, пишет Reuters

Рейтинг@Mail.ru
18:31 05.09.2025 (обновлено: 18:37 05.09.2025)
2025
евросоюз
Евросоюз
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в сфере рекламных технологий, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
"В пятницу антимонопольный орган ЕС оштрафовал Google на 2,95 миллиарда евро (3,45 миллиарда долларов) за антиконкурентную практику в своем прибыльном рекламном бизнесе, что стало четвертым штрафом за десятилетнюю борьбу с антимонопольными регуляторами ЕС", - сказано в материале.
Журналисты уточняют, что Еврокомиссия обязала Google прекратить практику самоопределения и принять меры для устранения присущего ей конфликта интересов, у компании есть 60 дней, чтобы проинформировать еврокомиссию о том, как она планирует выполнить это распоряжение.
"Теперь Google должна предложить серьезные меры по устранению конфликта интересов, и если она этого не сделает, мы без колебаний применим серьезные средства правовой защиты", - цитирует Рейтер слова исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Терезы Рибера.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Франция оштрафовала Google на 378 миллионов долларов
3 сентября, 23:36
 
Евросоюз
 
 
