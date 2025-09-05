https://ria.ru/20250905/es-2040073580.html
Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Фицо
БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы не можем сойти и не сойдем с пути словацкой независимой внешней политики, которая ориентирована на все четыре стороны света", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, она была показана в эфире словацкого телеканала ТА3.Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, в пятницу впервые встретился с Зеленским в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба". Ранее он также сообщал, что намеревается озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. В состав словацкой делегации входили глава МИД республики Юрай Бланар и вице-премьер - министр экономики республики Дениса Сакова.
