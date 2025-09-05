Рейтинг@Mail.ru
Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Фицо
18:14 05.09.2025
Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Фицо
Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Фицо - РИА Новости, 05.09.2025
Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Фицо
Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 05.09.2025
в мире
словакия
ужгород
украина
роберт фицо
нато
владимир зеленский
владимир путин
БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы не можем сойти и не сойдем с пути словацкой независимой внешней политики, которая ориентирована на все четыре стороны света", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, она была показана в эфире словацкого телеканала ТА3.Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, в пятницу впервые встретился с Зеленским в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба". Ранее он также сообщал, что намеревается озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. В состав словацкой делегации входили глава МИД республики Юрай Бланар и вице-премьер - министр экономики республики Дениса Сакова.
словакия
ужгород
украина
в мире, словакия, ужгород, украина, роберт фицо, нато, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Словакия, Ужгород, Украина, Роберт Фицо, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, заявил Фицо

Фицо: Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 сен - РИА Новости. Словакия продолжит проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы не можем сойти и не сойдем с пути словацкой независимой внешней политики, которая ориентирована на все четыре стороны света", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Ужгороде в пятницу, она была показана в эфире словацкого телеканала ТА3.
Фицо, выступающий против вооружения Украины и ее членства в НАТО, в пятницу впервые встретился с Зеленским в украинском Ужгороде, чтобы обсудить недопустимость ударов по важному для Словакии нефтепроводу "Дружба". Ранее он также сообщал, что намеревается озвучить некие выводы по итогам общения с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. В состав словацкой делегации входили глава МИД республики Юрай Бланар и вице-премьер - министр экономики республики Дениса Сакова.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Премьер Словакии Фицо посетит Белоруссию
3 сентября, 08:11
 
В миреСловакияУжгородУкраинаРоберт ФицоНАТОВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
