Россиян нет среди жертв крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщили СМИ

2025-09-05T14:34:00+03:00
2025-09-05T14:34:00+03:00
2025-09-05T14:46:00+03:00
МАДРИД, 5 сен - РИА Новости. Судебная полиция Португалии подтвердила гражданство всех 16 погибших при аварии фуникулера в центре Лиссабона, граждан России среди них нет, следует из сообщения телеканала SIC Notícias."Судебная полиция подтвердила гражданство 16 погибших после их научной идентификации при содействии Национального института судебной медицины и судебных наук", - передает телеканал.По его информации, среди жертв - пять граждан Португалии, двое граждан Южной Кореи, один гражданин Швейцарии, трое британцев, двое канадцев, один украинец, один американец и один француз.Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трехдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулёров до завершения технических проверок.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
