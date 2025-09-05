Рейтинг@Mail.ru
Россиян нет среди жертв крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.09.2025
14:34 05.09.2025 (обновлено: 14:46 05.09.2025)
Россиян нет среди жертв крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщили СМИ
Россиян нет среди жертв крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщили СМИ
МАДРИД, 5 сен - РИА Новости. Судебная полиция Португалии подтвердила гражданство всех 16 погибших при аварии фуникулера в центре Лиссабона, граждан России среди них нет, следует из сообщения телеканала SIC Notícias."Судебная полиция подтвердила гражданство 16 погибших после их научной идентификации при содействии Национального института судебной медицины и судебных наук", - передает телеканал.По его информации, среди жертв - пять граждан Португалии, двое граждан Южной Кореи, один гражданин Швейцарии, трое британцев, двое канадцев, один украинец, один американец и один француз.Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трехдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулёров до завершения технических проверок.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
Россиян нет среди жертв крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщили СМИ

© AP Photo / Armando FrancaПолиция на месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
Полиция на месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Armando Franca
Полиция на месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
МАДРИД, 5 сен - РИА Новости. Судебная полиция Португалии подтвердила гражданство всех 16 погибших при аварии фуникулера в центре Лиссабона, граждан России среди них нет, следует из сообщения телеканала SIC Notícias.
"Судебная полиция подтвердила гражданство 16 погибших после их научной идентификации при содействии Национального института судебной медицины и судебных наук", - передает телеканал.
По его информации, среди жертв - пять граждан Португалии, двое граждан Южной Кореи, один гражданин Швейцарии, трое британцев, двое канадцев, один украинец, один американец и один француз.
Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трехдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулёров до завершения технических проверок.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
На месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками
