https://ria.ru/20250905/es-2040008773.html

Россиян нет среди жертв крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщили СМИ

Россиян нет среди жертв крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.09.2025

Россиян нет среди жертв крушения фуникулера в Лиссабоне, сообщили СМИ

Судебная полиция Португалии подтвердила гражданство всех 16 погибших при аварии фуникулера в центре Лиссабона, граждан России среди них нет, следует из... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:34:00+03:00

2025-09-05T14:34:00+03:00

2025-09-05T14:46:00+03:00

лиссабон (город)

в мире

португалия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039658153_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9133c9f65ca1f38db31c8a0cfab541b.jpg

МАДРИД, 5 сен - РИА Новости. Судебная полиция Португалии подтвердила гражданство всех 16 погибших при аварии фуникулера в центре Лиссабона, граждан России среди них нет, следует из сообщения телеканала SIC Notícias."Судебная полиция подтвердила гражданство 16 погибших после их научной идентификации при содействии Национального института судебной медицины и судебных наук", - передает телеканал.По его информации, среди жертв - пять граждан Португалии, двое граждан Южной Кореи, один гражданин Швейцарии, трое британцев, двое канадцев, один украинец, один американец и один француз.Фуникулер сошел с рельсов вечером 3 сентября. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура. Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш распорядился ввести в городе трехдневный траур. Власти также приостановили работу всех городских фуникулёров до завершения технических проверок.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.

https://ria.ru/20250904/es-2039741085.html

лиссабон (город)

португалия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лиссабон (город), в мире, португалия, россия