Санкции против России должны оставаться постоянными, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Страны Евросоюза не должны импортировать российские энергоносители даже после заключения мирного соглашения по Украине, заявил журналистам в Копенгагене еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. "Мы должны как можно скорее прекратить импорт российских энергоносителей, и, на мой взгляд, ЕС не должен в будущем импортировать российскую энергию даже после заключения мирного соглашения на Украине. Так что эти санкции не временные, это то, что останется, и, на мой взгляд, мы больше никогда не будем импортировать российскую энергию после заключения мирного соглашения", - сказал он. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ . Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

