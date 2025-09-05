Рейтинг@Mail.ru
12:15 05.09.2025
ЕС сам не готов принимать Украину, считает экс-депутат Рады
в мире
украина
европа
россия
спиридон килинкаров
владимир путин
евросоюз
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Евросоюз сам не готов принимать Украину, которой Европа манипулирует с помощью иллюзий о евроинтеграции, предположил в разговоре с РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. "Путин знает европейскую политическую элиту лучше, чем Зеленский, знает ее двуличие и лицемерие. Он понимает, что Европейский союз сам не готов принимать Украину, что ей дают иллюзии возможности вступления в ЕС и таким образом ей управляют", - сказал Килинкаров. Он уточнил, что консенсуса у европейских стран по поводу вступления Киева явно нет: есть сомнения в позиции Польши, Венгрии, Словакии, даже Германии. "У Украины есть мечта: вступить в Евросоюз. Вот и пусть эту мечту убивают сами европейцы, нам это делать не нужно", - добавил эксперт.
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, спиридон килинкаров, владимир путин, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Спиридон Килинкаров, Владимир Путин, Евросоюз
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Евросоюз сам не готов принимать Украину, которой Европа манипулирует с помощью иллюзий о евроинтеграции, предположил в разговоре с РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС.
"Путин знает европейскую политическую элиту лучше, чем Зеленский, знает ее двуличие и лицемерие. Он понимает, что Европейский союз сам не готов принимать Украину, что ей дают иллюзии возможности вступления в ЕС и таким образом ей управляют", - сказал Килинкаров.
Он уточнил, что консенсуса у европейских стран по поводу вступления Киева явно нет: есть сомнения в позиции Польши, Венгрии, Словакии, даже Германии.
"У Украины есть мечта: вступить в Евросоюз. Вот и пусть эту мечту убивают сами европейцы, нам это делать не нужно", - добавил эксперт.
