ЕС сам не готов принимать Украину, считает экс-депутат Рады
ЕС сам не готов принимать Украину, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 05.09.2025
ЕС сам не готов принимать Украину, считает экс-депутат Рады
Евросоюз сам не готов принимать Украину, которой Европа манипулирует с помощью иллюзий о евроинтеграции, предположил в разговоре с РИА Новости бывший депутат... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T12:15:00+03:00
2025-09-05T12:15:00+03:00
2025-09-05T12:15:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Евросоюз сам не готов принимать Украину, которой Европа манипулирует с помощью иллюзий о евроинтеграции, предположил в разговоре с РИА Новости бывший депутат Рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. "Путин знает европейскую политическую элиту лучше, чем Зеленский, знает ее двуличие и лицемерие. Он понимает, что Европейский союз сам не готов принимать Украину, что ей дают иллюзии возможности вступления в ЕС и таким образом ей управляют", - сказал Килинкаров. Он уточнил, что консенсуса у европейских стран по поводу вступления Киева явно нет: есть сомнения в позиции Польши, Венгрии, Словакии, даже Германии. "У Украины есть мечта: вступить в Евросоюз. Вот и пусть эту мечту убивают сами европейцы, нам это делать не нужно", - добавил эксперт.
